Как комик в Саратове открыл цветочную мастерскую

Бывший игрок команды КВН «Саратов» Никита Цветков делает сразу два цветочных проекта — «Незабудку» (nezab.ru) и «Огонь Букеты». Бывших комиков не бывает — команда мастерской снимает смешные и очень честные видео про нашу жизнь. «Свободные» поговорили с Никитой о малом бизнесе, команде, продвижении и цветах под санкциями.

Фото: Свободные новости Свободные новости

Никита, расскажите, как вы попали в команду КВН «Саратов» и почему сейчас занимаетесь цветами?

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Я окончил Саратовский государственный технический университет по специальности радиотехника. Со второго курса университета увлёкся КВН (хотя в школе тоже хулиганил и баловался). Сначала я попал в факультетскую команду, потом мы создали вузовскую команду, а после — сборную города, в составе которой стал чемпионом Премьер-лиги КВН в 2013 году. В 2014 и 2015 годах мы стали полуфиналистами Высшей лиги. Три года нас показывали по телевизору.

Параллельно с КВН работал ведущим мероприятий, именно это долгое время было основным источником дохода.

А когда появились цветы?

В 2014-м моя девушка решила заняться цветами, и мне параллельно с КВН пришлось погрузиться в индустрию. Мы выяснили, что уровень сервиса в цветочной нише очень низкий, сама ниша архаичная, и с этим надо что-то делать. Мы пошли по пути наименьших затрат — площади производственные минимальные и дешёвые, продажа только через соцсети. Я лично занимался всем, кроме сборки букетов (закупки, доставки, общение с клиентами, маркетинг).

Достаточно быстро, в связи с жизненным случаем, я решил открыть дополнительный цветочный аккаунт. У нас был один клиент, который заказывал «букет за 8000 тысяч рублей через два часа». Чтобы вы понимали, что для цветочного бизнеса это достаточно часто и внезапно. Приходилось бросать всё и ехать по оптовикам собирать «крутые цветы», чтобы положить букет в портфолио при горящих сроках.

Однажды я лежал ночью и не мог уснуть, хотел решить этот момент. Решил, что можно спросить все важные даты у этого клиента: дни рождения жены, мамы, дочек, коллег. И спросил. И он прислал. С тех пор мы готовились заранее. Другой ночью я лежал и думал, что мы помогаем людям «НЕ ЗАБЫВАТЬ». Я решил, что важные даты можно собирать через форму в интернете и потом заранее уточнять у людей о заказе цветов. Так появился NEZAB.RU.

Через годик мы с девушкой разошлись. NEZAB.RU остался мне, ей — её бренд. Не расстался с цветами, только благодаря своей фамилии. Подумал, что Цветков не может закрыть цветочный.

Про оффлайн-точки с цветами я ничего не знаю и не понимаю, как с этим работать. Как подумаю, что снимешь в аренду помещение в проходном месте, сделаешь ремонт, а потом окажется, что «не угадал со смазкой» и нужно переезжать — сразу нехорошо становится.

Как ты и твой проект пережили ковидную пандемию? Совсем маленьким бизнесам было плохо...

Всё время до ковидного 2020-го, цветы для меня были «по фану и ради развития девчонок-флористов, которые у меня работали». Ремарка: руководитель и предприниматель я очень посредственный, весь опыт получаю через боль и слёзы. Никакой идеальной картинки и гармонии тут нет. Основной доход я по-прежнему получал как ведущий.

В 2020 году в апреле резко отменились все мероприятия, пришлось «упереться рогом» в цветы. Упёрся и получилось. И понравилось. С этого момента пошёл рост. Тем более, что у меня давно был страх ведущего, что ты всегда зависишь от здоровья своего туловища.

Цветков-ведущий ушёл на второй план. К 2022 году сформировалась цветочная команда мечты в три человека. Весной 2022 года мы решили открыть ещё одно направление — «Огонь». Это бюджетные букеты за тысячу рублей. Так и живём, смеёмся, снимаем видосики. Ждём, когда процесс расширения клиентской базы Никита сделает системным.

Схема работы у нас достаточно необычная для провинциального города. Оффлайн-точки у нас нет. Самовывозом букет забрать у нас можно, но в основном мы работает на доставку. Поэтому в мастерской мы дежурим не по графику. Я не сторонник того, что нужно сидеть на работе «от звонка до звонка». Есть работа — работаем, всё сделали — можно по своим делам сходить. Постоянно угораем, снимаем видосики, проводим обучения. Иногда спим, в основном, я сплю. На работе мы проводим большую часть жизни и должно быта комфортно и прикольно. Команда сама знает, когда и что делать, лучше меня. Команда мечты, короче.

Кстати, о видосиках. Ваши коллеги или конкуренты, как угодно, снимают для соцсетей красивый контент под приятную инструментальную музыку. Вы же делаете видео, где ты лежишь с букетом в луже и кричишь слово «жопа» в ответ на вопрос: «Как дела у малого бизнеса?» Помогает ли вам этот креатив с продажами?

Эти видео вполне конвертируется в лояльность аудитории и продажи. В целом, мы выделяемся на фоне всех цветочных. Если углубиться в основы маркетинга, то нужно «поселиться» у клиента в голове, чтобы, когда у него встанет вопрос: «А где купить цветы?» — он сразу вспомнил про нас.

Также это воспитывает аудиторию, через шутки мы доносим, как нужно и как не нужно с нами взаимодействовать, и это работает. Также я уверен, что есть большое количество людей, которые думают, что мы «немножко того» и не покупают у нас. Зато основная часть наших клиентов суперлояльны к нам, «на нашем приколе» — это очень упрощает процесс продажи, у нас нет задачи наобещать с три короба, лишь бы купили. С нами те, кто ценит открытость, неформальное общение и юмор.

Вы сняли довольно много видео, где откровенно стебали тех, кто хочет дешёвые букеты. А потом открыли доставку бюджетных букетов. Пользуется ли успехом этот проект?

Пользуется. Мы стебали вообще всех: и кто хочет дешёвый, и подороже. Как бы мы не шутили, вопрос достаточно комплексный. Существуют типовые ситуации:

«Хочу за три копейки» гигантский букет из цветов, которые растут на другом конце глобуса. Ну то есть ожидания не соответствуют действительности. Человек не виноват, у него такая информация.

Покупают букет «за ДОРОГО», но вместе с этим считают, что покупают душу всех работников мастерской и влезают в процесс, скандалят, думают, что мы хотим как-то обмануть. В итоге, если мы видим, что ситуация безвыходная, мы просто оставляем букет себе и рекомендуем заказать цветы в другом месте.

Отдельный ад — коллективные заказы. Когда назначают отдельного ответственного человека, а потом 15 человек через одного пытаются показать свою значимость и вносят правки в букет, в итоге получается фарш. Чаще всего мы узнаём, что заказ коллективный уже на финишной прямой по фразе: «мне всё нравится, букет шикарный, но коллеги...».

Есть ли какие-то тренды на цветочном рынке? Мода, например, на те или иные сорта?

Основные факторы, влияющие на «моду» и «тренды» — это сезонность цветов, потому что у разных цветов сезон цветения происходит в определённый период года.

Второй фактор, на мой взгляд, это цены на цветы и новые логистические цепочки. В прошлом году ассортимент был поинтереснее. Сейчас многое не доезжает до нас — многие цветы и зелень находятся под санкциями (антуриумы, леукадендрон, эвкалипт, техническая зелень). А дальше уже все тренды и моды танцуют от этих факторов и видения флориста.

Сильно ли сказались на ваших проектах санкции? Ведь и правда многие цветы растут «на другом конце глобуса».