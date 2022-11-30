Певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы

Ушел из жизни американский кантри-певец Джейк Флинт. Об этом сообщает EOnline.
Флинт скончался через полтора дня после своей свадьбы. Уточняется, что 37-летний музыкант умер во сне. Причина его смерти неизвестна.
Смерть Флинта прокомментировала его супруга Бренда. «Мы должны были смотреть наши свадебные фотографии, но вместо этого я должна выбрать одежду, в которой похороню своего мужа», — написала она на своей странице в Facebook. «Людям не суждено понять такую сильную боль. Мое сердце разбито, я хочу, чтобы он вернулся. Я так не могу. Он нужен мне здесь», — высказалась женщина.
В 2016 году Флинт выпустил свой дебютный альбом I'm Not Okay. Позднее вышли еще три его альбома — Live and Not OK at Cain's Ballroom (2018), Jake Flint (2020) и Live and Socially Distanced at Mercury Lounge (2021). Флинт известен как автор хитов Cowtown, Long Road Back Home и What"s Your Name. В 2018 году исполнитель был назван «Артистом года» на церемонии We Are Tulsa Music Awards.