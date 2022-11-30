Певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы

Смерть Флинта прокомментировала его супруга Бренда. «Мы должны были смотреть наши свадебные фотографии, но вместо этого я должна выбрать одежду, в которой похороню своего мужа», — написала она на своей странице в Facebook. «Людям не суждено понять такую сильную боль. Мое сердце разбито, я хочу, чтобы он вернулся. Я так не могу. Он нужен мне здесь», — высказалась женщина.