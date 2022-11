Певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы

В 2016 году Флинт выпустил свой дебютный альбом I'm Not Okay. Позднее вышли еще три его альбома — Live and Not OK at Cain's Ballroom (2018), Jake Flint (2020) и Live and Socially Distanced at Mercury Lounge (2021). Флинт известен как автор хитов Cowtown, Long Road Back Home и What"s Your Name. В 2018 году исполнитель был назван «Артистом года» на церемонии We Are Tulsa Music Awards.