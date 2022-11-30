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56 минут назад

Меган Маркл впервые за долгое время показала повзрослевшего сына

Газета.Ruиещё 1

Герцогиня Харрис, писательница и активистка, опубликовала скриншот с видеозвонка, на котором Меган Маркл сидит рядом со своим сыном и матерью Дорианой Рэгланд. Об этом сообщает The Sun.

Меган Маркл впервые за долгое время показала повзрослевшего сына
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В видеозвонке принимали участие не только Меган Маркл с семьей, но и генеральный директор консалтинговой фирмы Full Circle Strategies Джотака Эдди и политтехнолог Донна Бразиле. Изображением чата поделилась профессор Дюшес Харрис, специализирующаяся на американских исследованиях и феминизме.

Сын Меган Маркл появился в социальных сетях впервые за долгое время. Арчи редко видели с тех пор, как он родился в мае 2019 года. Меган Маркл и принц Гарри выпустили всего несколько фотографий юного королевского сына. Примечательно, что его появление в видеозвонке произошло накануне визита Кейт Миддлтон и принца Уильяма в США.

принц Гарри,принц Уильям,Кейт Миддлтон,
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