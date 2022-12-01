Кто родился 1 декабря

Дмитрий Евгеньевич Любинский (55 лет), Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Австрии. Поступил на дипломатическую службу в 1989 года. Работал в центральном аппарате МИД и за рубежом. В должности заместителя директора Четвертого Европейского департамента курировал российско-германские отношения. Являлся советником-посланником Посольства России в Австрии. Занимал должности заместителя директора, директора Третьего Европейского департамента МИД России.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

10 августа 2015 года указом Президента РФ Дмитрий Любинский был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Австрийской Республике.

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Сергей Николаевич Горьков (54 года), генеральный директор — председатель правления АО «Росгеология». Занимал различные руководящие должности в банке «МЕНАТЕП», в структурах НК «ЮКОС», компании «Шлюмберже». Являлся руководителем департамента, заместителем председателя правления ПАО Сбербанк. Возглавлял Внешэкономбанк. Занимал должность заместителя министра экономического развития РФ.

В апреле 2019 года Сергей Горьков был назначен генеральным директором — председателем правления Акционерного общества «Росгеология».

Борис Юрьевич Ковальчук (45 лет), генеральный директор, председатель правления «Интер РАО». Работал в ФГУП ЦНИИ «Гранит», ООО «Северо-Западная консалтинговая компания», ООО «Консалт», управляющей компании «Инвестиционная культура». Возглавлял Департамент приоритетных национальных проектов Правительства РФ. Занимал должность заместителя генерального директора по развитию Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

В июне 2010 года Борис Ковальчук был избран председателем правления ОАО «Интер РАО».

Борис Николаевич Коробец (40 лет), исполняющий обязанности ректора Дальневосточного федерального университета. Занимался научно-исследовательской и преподавательской деятельностью в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана, в 2018-2021 годах занимал должность проректора вуза по научной работе и стратегическому развитию.

В ноябре 2021 года был назначен исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета.

Борис Коробец — автор более 60 научных и учебно-методических работ в сфере математического моделирования, управления интеллектуальной собственностью и научно-техническими программами. Руководил 15 научно-исследовательскими проектами.

Гарик (Игорь Иванович) Сукачёв (63 года), российский музыкант, актер и режиссер. Первую группу — «Закат Солнца вручную» — музыкант создал в 1977 году. После распада коллектива, Сукачёв в сотрудничестве с Сергеем Галаниным организовал «Бригада С». В 1994 году музыкант создал рок-группу «Неприкасаемые», которая просуществовала почти 20 лет.

Помимо музыкальной карьеры, Сукачёв пробует себя в кино. На его счету более 20 киноролей. Он снялся в картинах «Дама с попугаем», «Роковые яйца», «Француз», «Жмурки» и др. Музыкант поставил также фильмы «Дом солнца», «Кризис среднего возраста», «Праздник» и др.

Геннадий Викторович Хазанов (77 лет), художественный руководитель Московского государственного театра эстрады. Народный артист РСФСР.

В кино Геннадий Хазанов дебютировал в 1970 году в эпизодической роли в музыкальном фильме-комедии «Бушует циклон «Маргарита». Всего актёр сыграл в около 20 фильмах и сериалах. Среди них, «Маленький гигант большого секса», «Бред вдвоем», «Полицейские и воры», «Тихие омуты», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Фурцева».

Голосом Хазанова говорит попугай Кеша в мультфильмах «Возвращение блудного попугая».

С 1997 года Геннадий Хазанов занимает должность художественного руководителя Московского государственного театра эстрады.

Евгения Андреевна Жигуленко (1920-1994), советская летчица. Гвардии майор. Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны была командиром звена ночного бомбардировочного авиаполка (также известного как «ночные ведьмы»). Евгения Жигуленко совершила 968 боевых вылетов. Принимала участие в битве за Кавказ, освобождении Кубани, Керченско-Эльтигенской, Крымской, Могилёвской, Белостокской, Осовецкой, Млавско-Эльбингской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях.

После войны продолжила службы в ВВС: была командиром звена ночного бомбардировочного авиаполка в Северной группе войск (Польша), начальником службы земного обеспечения самолётовождения 222-й истребительной авиационной дивизии в Дальневосточном военном округе.

После увольнения в запас возглавляла Сочинский горком профсоюза работников госучреждений, управление культуры Сочинского горисполкома.

Работала в гастрольно-концертном объединении «Росконцерт» и Всесоюзном объединении «Союзглавстромпоставка».

В качестве режиссёра сняла два художественных фильма — «В небе «ночные ведьмы» и «Без права на провал».

Георгий Константинович Жуков (1896-1974), советский военачальник и государственный деятель. Маршал Советского Союза. Четырежды Герой Советского Союза. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. Был командующим 1-й армейской группой советских войск в Монголии. Первую звезду Героя Советского Союза Георгий Жуков получил в 1939 году за успешное руководство операцией по разгрому японских захватчиков на реке Халхин-Гол (Монголия).

В годы Великой Отечественной войны Жуков был членом Ставки, заместителем Верховного Главнокомандующего. Командовал Ленинградским, Западным, Первым Украинским и Первым Белорусским фронтами. Под его руководством было остановлено наступление группы армий «Север» на Ленинград, разгромлены войска группы армий «Центр» под Москвой, освобождена Правобережная Украина и др. Маршал координировал действия фронтов под Сталинградом, при прорыве Ленинградской блокады, в битве на Курской дуге.

8 мая 1945 года в Карлсхорсте (Германия) Георгий Жуков принял от гитлеровского командования безоговорочную капитуляцию фашистской Германии. 24 июня полководец принимал триумфальный Парад Победы в Москве.

После ВОВ он был обвинён в преувеличении собственной роли в ходе войны и незаконном присвоении трофеев и назначен командующим войсками сначала Одесского, а затем Уральского военных округов.