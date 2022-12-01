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2 часа назад

Деньги к деньгам: бизнесвумен из Новосибирска выиграла миллион рублей в лотерею

VN.ru Все новости Новосибирской области

Лотерейные билеты продолжает покупать Анастасия Томышева из Новосибирска. В начале года бизнес-леди по-крупному повезло – выиграла миллион рублей. Зашла в магазин за продуктами, увидела на кассе билеты – и решила испытать везение.

Деньги к деньгам: бизнесвумен выиграла 1 млн рублей в лотерею
Фото: VN.ru Все новости Новосибирской областиVN.ru Все новости Новосибирской области

Анастасия признается – проснуться на утро миллионером – очень приятное чувство: «У тебя есть миллион, ты его не заработал, не пыхтел, а просто так распорядилась судьба. Это тебя возвышает. Осознание этого придает энергии. Ты начинаешь верить в чудо».

У сибирячки было время, чтобы принять взвешенное решение о том, как распорядиться деньгами – по закону призовые средства перечисляются в течение 180 дней с даты предъявления выигрышного билета.

«Я долго думала, на что потратить деньги. В итоге погасила ипотечный кредит», – рассказала организаторам победительница.

Везунчики часто решают направить свой выигрыш в счет погашения кредитов. Шикарный подарок преподнесла судьба новосибирцу Валерию Макарову – он выиграл квартиру у Черного моря. Приз мужчина оформил деньгами, которые потратит на покупку нового автомобиля и улучшение жилищных условий.

Люди,Валерий Макаров,
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