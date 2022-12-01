Деньги к деньгам: бизнесвумен выиграла 1 млн рублей в лотерею

Лотерейные билеты продолжает покупать Анастасия Томышева из Новосибирска. В начале года бизнес-леди по-крупному повезло – выиграла миллион рублей. Зашла в магазин за продуктами, увидела на кассе билеты – и решила испытать везение.
Анастасия признается – проснуться на утро миллионером – очень приятное чувство: «У тебя есть миллион, ты его не заработал, не пыхтел, а просто так распорядилась судьба. Это тебя возвышает. Осознание этого придает энергии. Ты начинаешь верить в чудо».
У сибирячки было время, чтобы принять взвешенное решение о том, как распорядиться деньгами – по закону призовые средства перечисляются в течение 180 дней с даты предъявления выигрышного билета.
«Я долго думала, на что потратить деньги. В итоге погасила ипотечный кредит», – рассказала организаторам победительница.
Везунчики часто решают направить свой выигрыш в счет погашения кредитов. Шикарный подарок преподнесла судьба новосибирцу Валерию Макарову – он выиграл квартиру у Черного моря. Приз мужчина оформил деньгами, которые потратит на покупку нового автомобиля и улучшение жилищных условий.