В Москве умер внук Корнея Чуковского

В Москве скончался внук детского писателя Корнея Чуковского – физик Николай Чуковский. Ученому было 89 лет, сообщает "Москва 24".

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Отмечается, что Чуковского нашли мертвым 30 ноября около 21:00 в его квартире на Молодежной улице на юго-западе Москвы. По предварительным данным, причиной его смерти стала болезнь.