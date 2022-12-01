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1 час назад

В Москве умер внук Корнея Чуковского

Газета.Ruиещё 2

В Москве скончался внук детского писателя Корнея Чуковского – физик Николай Чуковский. Ученому было 89 лет, сообщает "Москва 24".

В Москве умер внук Корнея Чуковского
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что Чуковского нашли мертвым 30 ноября около 21:00 в его квартире на Молодежной улице на юго-западе Москвы. По предварительным данным, причиной его смерти стала болезнь.

Николай Чуковский родился в 1933 году. Он выпускник Московского энергетического института. В течение многих лет Чуковский занимал должность начальника сектора спутниковой оптической связи НИИ "Радиоэлектроника и лазерная техника" МГТУ имени Баумана. За годы карьеры физик написал около 60 научных работ.

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