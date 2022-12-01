Россиянка рассказала о преследующем ее несколько месяцев незнакомце

«Я пыталась вывести его на откровенный разговор, выяснить, зачем ему все эти обзывательства и угрозы в мой адрес. Он отвечает одно: "Я весь изуродован. Ты никогда не будешь моей женой. Как мне смотреть на других девушек? Убью тебя и себя и будем вместе навсегда". Я его не знаю, сам он пишет, что когда решит меня убить — подойдет, а я даже не пойму, что это он», — поделилась собеседница «Ленты.ру».