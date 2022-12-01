Крестную мать принца Уильяма обвинили в расизме и вынудили уйти из дворца

83-летнюю леди Сьюзан Хасси, фрейлину покойной королевы Великобритании Елизаветы II и крестную мать принца Уильяма, обвинили в расизме и вынудили уйти из Букингемского дворца. Об этом сообщает The Guardian.

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29 ноября в Букингемском дворце состоялся прием, посвященный борьбе с насилием в отношении женщин и девочек и организованный королевой-консортом Камиллой. Одним из гостей стала Нгози Фулани — исполнительный директор благотворительной организации Sistah Space.

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По словам Фулани, Хасси подошла к ней во время приема, поправила ее волосы, чтобы увидеть имя, написанное на бейдже, а затем начала интересоваться ее происхождением. Женщина ответила, что родилась и выросла в Великобритании, однако фрейлина продолжила настойчиво спрашивать, откуда ее предки. «Я вижу, это будет непросто — заставить вас сказать, откуда вы родом», — сказала ей Хасси.

В итоге Фулани сказала, что ее дальние предки из Африки, родители — из стран Карибского бассейна, а сама по национальности британка. Она была очень возмущена поведением придворной дамы. «Это не просто один человек. Это институциональный расизм. Этот досадный инцидент показывает, что ничего не изменилось», — сказала она.

Хасси была вынуждена подать в отставку. Букингемский дворец выразил глубокие сожаления о случившемся. Фулани пригласили в дворец для обсуждения произошедшего.

Леди Сьюзан Хасси была фрейлиной покойной королевы Елизаветы II более 60 лет. Она стала крестной матерью принца Уильяма и была единственным человеком, который сопровождал королеву на похоронах принца Филиппа в апреле 2021 года. После смерти королевы она была назначена фрейлиной королевского двора и стала помогать королю Карлу III на официальных мероприятиях.