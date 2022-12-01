Маршал, который спас столицу

И в то же время снисходительный к простым солдатам, умеющий выслушать, вникнуть в их проблемы. В то же время Жукова часто критикуют за большие потери в тех операциях, где он непосредственно командовал войсками. В кривом зеркале антироссийской пропаганды маршал Победы стал воплощением «черной легенды» о полководце, который умел воевать только числом. Часто и очень несправедливо Жукова противопоставляют Константину Рокоссовскому, который командовал Парадом Победы. Якобы тот всегда был лучше Жукова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На самом деле у каждого из них были сражения, которыми они заслуженно могут гордиться. И едва ли кто-то из командующих фронтами легко согласился бы оказаться на месте Жукова осенью 1941 года, когда Сталин задал вопрос: «Удастся ли отстоять Москву?» Что чувствовал тогда Жуков, что он должен был взвешивать на весах своей совести, как оценивал обстановку? Критическая ситуация — немцы все ближе к Москве, ведомства эвакуируются вглубь страны. На улицах столицы у жителей возникают приступы паники. От ответа на вопрос Сталина зависит судьба страны, войны и самого Жукова. Удержит ли он Москву? Что чувствовал Жуков, когда твердо сказал, что удержим? Что заставило его в это поверить?

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Мы этого уже не узнаем. Ни один полководец никогда не ставил столько на карту, как Жуков в разговоре со Сталиным. И он сдержал свое обещание — Москву не сдали. Может, помня об этом, именно ему Сталин и поручил заканчивать войну — брать Берлин, что было высочайшей честью для полководца. А звание «маршал Победы» было придумано уже народом. Что бы ни было до этого, но запомнили Жукова именно как полководца, взявшего Берлин. Ни Монтгомери, ни Эйзенхауэр, ни кто бы то ни было из военачальников союзников не входил в Берлин с боями, ставя символическую финальную точку — знамя над Рейхстагом — в логове фашистского зверя.