Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
4 часа назад

Скончался актер фильма "Зеленая книга" Фрэнк Валлелонга

Мира Маркина

28 ноября сотрудники полиции штата Нью-Йорк обнаружили на улице тело человека, которого смогли опознать лишь 2 декабря. Погибшим оказался известный американский актер Фрэнк Валлелонга, сыгравший роль в оскароносной картине 2018 года "Зеленая книга". Об этом сообщил информационный портал Deadline.

Скончался актер фильма "Зеленая книга" Фрэнк Валлелонга
Фото: Кадр из фильма "Зеленая книга"Кадр из фильма "Зеленая книга"

Скончался голливудский режиссер Дуглас МакГрат

Актер ушел из жизни в возрасте 60 лет. Пока официальной информации о причине его смерти не было опубликовано, однако в некоторых газетах появились предположения о том, что Валлелонга скончался из-за передозировки наркотическими веществами.

Ранее "Рамблер" рассказывал о смерти 25-летнего сына звезды "Бешеных псов".

Люди,Дуглас Макграт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители