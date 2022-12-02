Скончался актер фильма "Зеленая книга" Фрэнк Валлелонга

28 ноября сотрудники полиции штата Нью-Йорк обнаружили на улице тело человека, которого смогли опознать лишь 2 декабря. Погибшим оказался известный американский актер Фрэнк Валлелонга, сыгравший роль в оскароносной картине 2018 года "Зеленая книга". Об этом сообщил информационный портал Deadline.

Актер ушел из жизни в возрасте 60 лет. Пока официальной информации о причине его смерти не было опубликовано, однако в некоторых газетах появились предположения о том, что Валлелонга скончался из-за передозировки наркотическими веществами.