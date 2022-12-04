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4 часа назад

Певец SHAMAN дал подергать себя за дреды

Слово и Делоиещё 2

Накануне в соцсетях начали распространять информацию, что знаменитые дреды SHAMANа, которые являются частью его узнаваемого образа, – не настоящие. Мол, перед каждым концертом артист надевает их, а потом снова снимает. Певец решил делом опровергнуть этот фейк.

Певец SHAMAN награжден премией Russian Creative Awards
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

SHAMAN пообщался с журналистами после выступления на фестивале «Песня года». Один из вопросов был как раз про его «накладные» дреды. Ярослав решил опровергнуть слух и разрешил журналистке потрогать его за волосы. Сначала девушка аккуратно потянула за дреды, но певец настоял, чтобы она приложила больше усилий.

«Скажут, что оттаскала вас за волосы», — посмеялась журналистка.

На фоне резко возросшей популярности SHAMANа многие россияне задаются вопросом об искренности артиста. Его недавнее интервью только подтвердило эти сомнения.

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