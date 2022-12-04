Певец SHAMAN награжден премией Russian Creative Awards

Накануне в соцсетях начали распространять информацию, что знаменитые дреды SHAMANа, которые являются частью его узнаваемого образа, – не настоящие. Мол, перед каждым концертом артист надевает их, а потом снова снимает. Певец решил делом опровергнуть этот фейк.

SHAMAN пообщался с журналистами после выступления на фестивале «Песня года». Один из вопросов был как раз про его «накладные» дреды. Ярослав решил опровергнуть слух и разрешил журналистке потрогать его за волосы. Сначала девушка аккуратно потянула за дреды, но певец настоял, чтобы она приложила больше усилий.