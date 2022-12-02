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3 часа назад

Роковое имя и загадка прототипа: откуда взялся Эраст Фандорин

Мир24

Эраст Петрович Фандорин – герой, прославивший писателя Григория Чхартишвили. Под псевдонимом Борис Акунин Чхартишвили создал серию детективных романов, ставшую бестселлером в России, некоторые из романов были экранизированы и имели огромный успех у зрителей.

Роковое имя и загадка прототипа: откуда взялся Эраст Фандорин
Фото: Мир24Мир24

Существует версия, что фамилия Фандорина является аллюзией на журналиста Жерома Фандора – героя серии детективных романов о Фантомасе, созданной Марселем Алленом и Пьером Сувестром. Что касается самого героя, кто-то видит сходство с судьбой Всеволода Владимировича Крестовского, написавшего популярнейший роман второй половины XIX века «Петербургские трущобы» (по его мотивам сняли сериал «Петербургские тайны»). Кто-то считает, что прототипом стал русский предприниматель, меценат и коллекционер немецкого происхождения Владимир Карлович фон Мекк. Литературным прототипом называют и Эдмона Дантеса из романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Кажется, что единого исторического или литературного персонажа под этим образом просто не заложено: писатель создавал Фандорина из черт литературных героев и деталей реальных биографий словно паззл, предоставив читателям любопытную головоломку.

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«Прототип Фандорина – 20 процентов Печорина плюс 30 процентов князя Мышкина плюс 10 процентов Андрея Болконского плюс 15 процентов полковника Най-Турса плюс пять процентов агента Купера плюс восемь процентов собственной рецептуры. Взболтать, дать отстояться в течение трех первых романов, а потом относиться как к живому человеку, от которого автор может ожидать всего чего угодно», – заявил как-то Чхартишвили в интервью.

Акунин посвятил этому герою 15 книг. Особенность «фандоринского» цикла – нарушенная хронология между биографией героя и последовательностью выхода детективов. Так, действие романа «Азазель» разворачивается в 1876 году в Москве, Лондоне и Санкт-Петербурге, а книга «Планета вода» переносит читателя сразу в 1903 год на корабль близ затонувшего острова Аруба. Каждый новый роман содержит немало отсылок к прошлым, так что общая картина складывается только после прочтения всего цикла.

По сюжету известно, что Эраст Петрович родился в 1856 году, ровно на 100 лет раньше своего создателя. Он потомственный дворянин из разорившейся семьи, после внезапной смерти отца единственный сын остался без средств к существованию. Именно этим событием из детской биографии Фандорина Акунин в своем следующем после «Азазеля» романе «Турецкий гамбит» объясняет необычную способность героя выигрывать в любой азартной игре или споре, исход которого определяется случайностью.

Мать мальчика, Елизавета, умерла при родах, и отец, Петр Исаакиевич, оплакивая жену, назвал сына Эрастом – именно так в повести Карамзина «Бедная Лиза» звали юношу, погубившего героиню. Имя Лиза становится роковым для протагониста знаменитого детективного цикла Акунина: всех его будущих трех жен будут звать Елизаветами.

После Русско-турецкой войны Фандорин получает назначение секретарем посольства Российской империи в Японии и следует оттуда на пассажирском судне «Левиафан», где расследует серию загадочных убийств. О жизни сыщика в Японии рассказывает вторая часть романа «Алмазная колесница», а также рассказ «Сигумо» из цикла «Нефритовые четки». После возвращения в Москву Фандорина назначают на должность чиновника по особым поручениям при московском генерал-губернаторе – о его приключениях в этот период рассказывают повести «Пиковый валет», романы «Статский советник», «Любовница смерти» и «Коронация». Фандорин проходит путь от клерка столичной полиции до высокопоставленного чиновника, но своему главному хобби – расследованиям – не изменяет.

Япония появилась в приключениях Эраста Петровича неслучайно. Дело в том, что до начала карьеры писателя выпускник историко-филологического факультета Института стран Азии и Африки МГУ (ИСАА) Григорий Чхартишвили профессионально занимался литературным переводом с японского и английского языков. Он перевел и адаптировал известные работы знаменитых писателей и поэтов Страны восходящего солнца – Кобо Абэ, Мисима Юкио и Масахико Симада.

Любовь автора ко всему японскому прослеживается не только в его переводах и личной жизни (первой женой Акунина была японка), но и в детективах. Писатель перенес действие всего романа «Алмазная колесница», а также рассказа «Сигумо» из сборника «Нефритовые четки» в Иокогаму и Токио, а одним из немногих близких друзей Эраста Фандорина стал японец Масахиро Сибату (Масу), неизменно сопровождающий его в разгар Русско-японской войны. Кстати, вклад Акунина в развитие культурных связей между Москвой и Токио заметили и в Японии: в 2005 году он был награжден почетной грамотой МИД Японии, а в 2009 году писатель стал кавалером ордена Восходящего солнца четвертой степени.

«Первое впечатление от Эраста Фандорина было такое: немногословен, сдержан, вежлив. На вкус Гоша слишком уж лощеный. Крахмальный воротничок торчит будто алебастровый, в шелковом галстуке жемчужная булавка, в петлице (фу ты – ну ты) алая гвоздика. Гладкий проборчик волосок к волоску, холеные ногти, тонкие черные усы словно углем нарисованы», – так описывается внешность уже не юного Фандорина.

Эраст Петрович у Акунина выглядит моложаво, одевается щегольски, высок, строен, широкоплеч, черноволос и голубоглаз, черты лица тонкие и красивые.

«Голос спокойный, тихий, говорит с легким заиканием, но каждое слово к месту, и видно, что повторять одно и то же дважды не привык. Внушительный господин, ничего не скажешь».

Сдержанность, проницательность, неизменная холодность к женщинам и внешняя привлекательность – по этим характеристикам внимательный читатель узнает любимого героя задолго до того, как автор официально представляет Эраста Петровича. Именно эти черты внешности и характера героя стали отправной точкой для режиссеров, которые экранизировали романы Акунина. Три фильма – три режиссера.

Серию кино о приключениях Фандорина в 2002 году открыл четырехсерийный детективный фильм Александра Адабашьяна «Азазель». Роль молодого чиновника сыскного ведомства сыграл Илья Носков, его партнерами по съемочной площадке стали актеры Сергей Безруков и Олег Басилашвили.

Следующую экранизацию – фильм «Турецкий гамбит» 2005 года – снял Джаник Файзиев. Фандорина в нем сыграл так не похожий на Носкова Егор Бероев. В том же году вышла третья экранизация: режиссер Филипп Янковский перенес поклонников акунинского творчества с полей Русско-турецкой войны сразу в предреволюционную Москву, где чиновника по особым поручениям при московском генерал-губернаторе Эраста Фандорина играет актер Олег Меньшиков. Кстати, на кандидатуре Меньшикова настоял сам Акунин.

В 2023 году на интернет-площадке планируется выход мини-сериала «Азазель», снятого по мотивам фандоринского цикла Акунина. Режиссерское кресло на этот раз занял Нурбен Эген, премьера назначена на начало января.

Люди,Масахико Симада,Илья Носков,Григорий Чхартишвили,Андрей Болконский,Джаник Файзиев,Александр Дюма,Александр Адабашьян,Кобо Абэ,Олег Басилашвили,Борис Акунин,Егор Бероев,Филипп Янковский,Олег Меньшиков,МГУ,
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