Роковое имя и загадка прототипа: откуда взялся Эраст Фандорин

Эраст Петрович Фандорин – герой, прославивший писателя Григория Чхартишвили. Под псевдонимом Борис Акунин Чхартишвили создал серию детективных романов, ставшую бестселлером в России, некоторые из романов были экранизированы и имели огромный успех у зрителей.

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Существует версия, что фамилия Фандорина является аллюзией на журналиста Жерома Фандора – героя серии детективных романов о Фантомасе, созданной Марселем Алленом и Пьером Сувестром. Что касается самого героя, кто-то видит сходство с судьбой Всеволода Владимировича Крестовского, написавшего популярнейший роман второй половины XIX века «Петербургские трущобы» (по его мотивам сняли сериал «Петербургские тайны»). Кто-то считает, что прототипом стал русский предприниматель, меценат и коллекционер немецкого происхождения Владимир Карлович фон Мекк. Литературным прототипом называют и Эдмона Дантеса из романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Кажется, что единого исторического или литературного персонажа под этим образом просто не заложено: писатель создавал Фандорина из черт литературных героев и деталей реальных биографий словно паззл, предоставив читателям любопытную головоломку.

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«Прототип Фандорина – 20 процентов Печорина плюс 30 процентов князя Мышкина плюс 10 процентов Андрея Болконского плюс 15 процентов полковника Най-Турса плюс пять процентов агента Купера плюс восемь процентов собственной рецептуры. Взболтать, дать отстояться в течение трех первых романов, а потом относиться как к живому человеку, от которого автор может ожидать всего чего угодно», – заявил как-то Чхартишвили в интервью.

Акунин посвятил этому герою 15 книг. Особенность «фандоринского» цикла – нарушенная хронология между биографией героя и последовательностью выхода детективов. Так, действие романа «Азазель» разворачивается в 1876 году в Москве, Лондоне и Санкт-Петербурге, а книга «Планета вода» переносит читателя сразу в 1903 год на корабль близ затонувшего острова Аруба. Каждый новый роман содержит немало отсылок к прошлым, так что общая картина складывается только после прочтения всего цикла.

По сюжету известно, что Эраст Петрович родился в 1856 году, ровно на 100 лет раньше своего создателя. Он потомственный дворянин из разорившейся семьи, после внезапной смерти отца единственный сын остался без средств к существованию. Именно этим событием из детской биографии Фандорина Акунин в своем следующем после «Азазеля» романе «Турецкий гамбит» объясняет необычную способность героя выигрывать в любой азартной игре или споре, исход которого определяется случайностью.

Мать мальчика, Елизавета, умерла при родах, и отец, Петр Исаакиевич, оплакивая жену, назвал сына Эрастом – именно так в повести Карамзина «Бедная Лиза» звали юношу, погубившего героиню. Имя Лиза становится роковым для протагониста знаменитого детективного цикла Акунина: всех его будущих трех жен будут звать Елизаветами.

После Русско-турецкой войны Фандорин получает назначение секретарем посольства Российской империи в Японии и следует оттуда на пассажирском судне «Левиафан», где расследует серию загадочных убийств. О жизни сыщика в Японии рассказывает вторая часть романа «Алмазная колесница», а также рассказ «Сигумо» из цикла «Нефритовые четки». После возвращения в Москву Фандорина назначают на должность чиновника по особым поручениям при московском генерал-губернаторе – о его приключениях в этот период рассказывают повести «Пиковый валет», романы «Статский советник», «Любовница смерти» и «Коронация». Фандорин проходит путь от клерка столичной полиции до высокопоставленного чиновника, но своему главному хобби – расследованиям – не изменяет.

Япония появилась в приключениях Эраста Петровича неслучайно. Дело в том, что до начала карьеры писателя выпускник историко-филологического факультета Института стран Азии и Африки МГУ (ИСАА) Григорий Чхартишвили профессионально занимался литературным переводом с японского и английского языков. Он перевел и адаптировал известные работы знаменитых писателей и поэтов Страны восходящего солнца – Кобо Абэ, Мисима Юкио и Масахико Симада.

Любовь автора ко всему японскому прослеживается не только в его переводах и личной жизни (первой женой Акунина была японка), но и в детективах. Писатель перенес действие всего романа «Алмазная колесница», а также рассказа «Сигумо» из сборника «Нефритовые четки» в Иокогаму и Токио, а одним из немногих близких друзей Эраста Фандорина стал японец Масахиро Сибату (Масу), неизменно сопровождающий его в разгар Русско-японской войны. Кстати, вклад Акунина в развитие культурных связей между Москвой и Токио заметили и в Японии: в 2005 году он был награжден почетной грамотой МИД Японии, а в 2009 году писатель стал кавалером ордена Восходящего солнца четвертой степени.

«Первое впечатление от Эраста Фандорина было такое: немногословен, сдержан, вежлив. На вкус Гоша слишком уж лощеный. Крахмальный воротничок торчит будто алебастровый, в шелковом галстуке жемчужная булавка, в петлице (фу ты – ну ты) алая гвоздика. Гладкий проборчик волосок к волоску, холеные ногти, тонкие черные усы словно углем нарисованы», – так описывается внешность уже не юного Фандорина.

Эраст Петрович у Акунина выглядит моложаво, одевается щегольски, высок, строен, широкоплеч, черноволос и голубоглаз, черты лица тонкие и красивые.

«Голос спокойный, тихий, говорит с легким заиканием, но каждое слово к месту, и видно, что повторять одно и то же дважды не привык. Внушительный господин, ничего не скажешь».

Сдержанность, проницательность, неизменная холодность к женщинам и внешняя привлекательность – по этим характеристикам внимательный читатель узнает любимого героя задолго до того, как автор официально представляет Эраста Петровича. Именно эти черты внешности и характера героя стали отправной точкой для режиссеров, которые экранизировали романы Акунина. Три фильма – три режиссера.

Серию кино о приключениях Фандорина в 2002 году открыл четырехсерийный детективный фильм Александра Адабашьяна «Азазель». Роль молодого чиновника сыскного ведомства сыграл Илья Носков, его партнерами по съемочной площадке стали актеры Сергей Безруков и Олег Басилашвили.

Следующую экранизацию – фильм «Турецкий гамбит» 2005 года – снял Джаник Файзиев. Фандорина в нем сыграл так не похожий на Носкова Егор Бероев. В том же году вышла третья экранизация: режиссер Филипп Янковский перенес поклонников акунинского творчества с полей Русско-турецкой войны сразу в предреволюционную Москву, где чиновника по особым поручениям при московском генерал-губернаторе Эраста Фандорина играет актер Олег Меньшиков. Кстати, на кандидатуре Меньшикова настоял сам Акунин.