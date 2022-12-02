Донателла Версаче поздравила покойного брата с днем рождения

«Простыми словами невозможно выразить, каким гением творчества был Джанни. В день его рождения, сегодня и каждый год, я отмечаю его талант, который вызвал изменения в мире моды и за его пределами. Джанни, я очень люблю и скучаю по тебе. С днем рождения», — написала Донателла Версаче в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).