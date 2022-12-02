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3 часа назад

Донателла Версаче поздравила покойного брата Джанни с днем рождения

Газета.Ru

Дизайнер Донателла Версаче написала в социальной сети трогательные поздравления брату Джанни, которому сегодня могло бы исполниться 76 лет.

Донателла Версаче поздравила покойного брата с днем рождения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Простыми словами невозможно выразить, каким гением творчества был Джанни. В день его рождения, сегодня и каждый год, я отмечаю его талант, который вызвал изменения в мире моды и за его пределами. Джанни, я очень люблю и скучаю по тебе. С днем рождения», — написала Донателла Версаче в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она также выложила две архивные фотографии с братом. Первая из них была сделана в 80-х или 90-х годах прошлого века, а на второй Донателла и Джанни Версаче запечатлены в детстве.

Под постом отдали дань памяти дизайнеру, который был застрелен на пороге своего дома в 1997 году, многие звезды: певица Пэрис Хилтон, бывший креативный директор Gucci Алессандро Микеле, креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли, блогер Кьяра Феррани и другие.

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