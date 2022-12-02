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2 часа назад

Мошенница Анна Делви открывает выставку картин, нарисованных на домашнем аресте

Газета.Ru

Светская мошенница Анна Делви открывает выставку в Майами, на которой представлены ее работы, написанные во время нахождения под домашним арестом. Об этом пишет Page Six.

Анна Делви открывает выставку картин, нарисованных на домашнем аресте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Делви, настоящая фамилия которой Сорокин, совместно с нью-йоркской галереей The Locker Room организовывает выставку для коллекционеров искусства в частной резиденции в Майами. Она начнет свою работу в субботу, 3 декабря.

Сама Анна Делви на мероприятие приехать не сможет, потому что находится под домашним арестом в своей квартире в Нью-Йорке, но присоединится по Zoom и ответит на вопросы посетителей.

На выставке будут представлены картины Делви, которые она нарисовала после отбывания четырехлетнего тюремного заключения. По сообщению инсайдера, одна из ее работ под названием Prowling in Prada продана за $15 тыс.

В пресс-релизе об открытии выставки говорится: "Новые работы Делви написаны акриловыми красками на холсте".

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