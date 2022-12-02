Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+3° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
2 часа назад

Внебрачный сын Мессинга раскрыл подробности вещего сна с предсказанием Ванги о России

Слово и Делоиещё 1

Внебрачный сын знаменитого предсказателя Вольфа Мессинга Дмитрий Киселев спустя несколько недель решил рассказать о своем видении, в котором к нему явилась болгарская провидица Ванга. По его словам, ясновидящая предстала перед ним словно живая. Сон был настолько правдоподобный, что его было трудно отличить от реальности. В одной руке у Ванги был огонь, а из другой текла вода. Спустя время предсказательница сразу начала говорить о судьбе России.

Внебрачный сын Мессинга раскрыл подробности вещего сна
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Будут битвы, страшные битвы. Но Россия устоит, Россия станет первой, ее все будут уважать», — передает Киселев слова Ванги.

Вслед за этим предсказанием, по словам собеседника «Комсомольской правды», Ванга сомкнула руки на груди и затушила огонь ладонью с водой.

Люди,Вольф Мессинг,Дмитрий Киселев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители