Внебрачный сын Мессинга раскрыл подробности вещего сна

Внебрачный сын знаменитого предсказателя Вольфа Мессинга Дмитрий Киселев спустя несколько недель решил рассказать о своем видении, в котором к нему явилась болгарская провидица Ванга. По его словам, ясновидящая предстала перед ним словно живая. Сон был настолько правдоподобный, что его было трудно отличить от реальности. В одной руке у Ванги был огонь, а из другой текла вода. Спустя время предсказательница сразу начала говорить о судьбе России.