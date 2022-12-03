25 лет ГУЛАГа для школьницы: за что так так наказали Печуро

Сусанна Печуро была арестована в 1951 году. В тот момент она еще училась в 10 классе одной из московских школ. Приговор оказался суровым – 25 лет ГУЛАГа. За что же получила такое наказание молодая девушка? И как сложилась ее дальнейшая судьба?

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Антисталинская группа

Видео дня

Сусанна Соломоновна Печуро родилась в 1933 году в Москве. Сусанна училась в московской школе № 79. В 1949 году она, еще будучи школьницей, вместе с друзьями организовала в Доме пионеров литературный кружок, который скоро превратился в подпольную группу «Союз борьбы за дело революции». Как рассказывала сама Сусанна Соломоновна: «Это была антисталинская группа, возглавлял ее организационный комитет, в состав которого, кроме меня, входили московские студенты: историк — первокурсник Борис Слуцкий, 18 лет, и второкурсник — медик Владлен Фурман».

Члены организации считали, что государственная политика того времени не имела ничего общего с ленинизмом, а являлась ярким примером «бонапартизма». Сусанна Печуро и ее товарищи были уверены в том, что в стране были задушены демократические свободы, а выборы были всего лишь фикцией. Свои задачи учащиеся формулировали так: «разъяснять людям, замороченным пропагандой, запуганным террором, чем является система в действительности, в чем конкретно выражаются наиболее вопиющие отступления от марксизма – ленинизма» и т.д.

Приговор для школьницы

Однако «Союз борьбы за дело революции» просуществовал недолго. Уже в 1951 году подпольная организация была вскрыта сотрудниками госбезопасности, а ее члены, включая Сусанну Печуро, которая в тот момент училась в 10 классе, были арестованы. В тексте обвинительного заключения, который приведен в книге Елены Прудниковой «1953 год. Смертельные игры», говорится о том, что участники «кружка» ратовали за свержение существовавшего строя, готовили террористические акты, направленные против руководителей партии.

Поэтому упомянутые ранее Слуцкий и Фурман, а также студент московского института Евгений Гуревич были приговорены к смертной казни. Сусанну Печуро приговорили к 25 годам лагерей и поражению в правах с конфискацией имущества за контрреволюционную деятельность, измену Родине, а также за подготовку убийств видных партийных деятелей. За период отбытия наказания Печуро подверглась многочисленным пересылкам и этапам, она сменила 11 тюрем и 7 лагерей, в том числе Минлаг (Инта, Абезь), Дубравлаг (Мордовия), Владимирская тюрьма.

После освобождения