Сассекские мечтают о примирении с королевской семьей

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл надеются на восстановление отношений с королевской семьей Великобритании после премьеры документального сериала Netflix, в съемках которого они участвовали. Об этом пишет газета Daily Mail.

Фото: Nsn.fm Nsn.fm

Гарри и Меган якобы планируют «связаться» с британской королевской семьей после того, как стихнет «неизбежный фурор» в связи с сериалом Netflix и ожидаемыми мемуарами Гарри под названием Spare («Запасной»).