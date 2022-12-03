Почему последнюю жену сына Сталина считали агентом КГБ

Несмотря на то, что Василий Сталин ушел из жизни довольно рано, он успел обзавестись не одной семьей. Однако наибольший интерес историков вызывает личность его последней супруги. Мало того, что Мария Нузберг сумела оформить брак со Сталиным-младшим при живой первой жене, так еще и регулярно делала ему какие-то уколы. Одна из свидетельниц вспоминала, что попыталась прочесть название препарата на ампуле, но Нузберг ей помешала.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Знакомство и переезд в Казань

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Василий Сталин была арестован через 2 месяца после смерти отца. За «антисоветскую пропаганду» его приговорили к 8 годам заключения. Едва освободившись, сын вождя вновь оказался за решеткой. Около года он провел в Лефортовской тюрьме, после чего подорванное в неволе здоровье заставило его лечь в столичный институт Вишневского. Именно там, в 1960 году, как утверждают авторы историко-биографического справочника «Вокруг Сталина» Валерий Торчинов и Алексей Леонтюк, Василий Сталин и познакомился с медсестрой Марией Игнатьевной Нузберг (по другим данным Нусберг). Впрочем, на самом деле в девичестве Мария носила фамилию Шевергина, а Нузберг стала уже после замужества. От этого брака у Нузберг осталось двое детей.

Несмотря на наличие несовершеннолетних дочерей, медсестра бесстрашно отправилась вслед за Сталиным-младшим в ссылку в Казань. Этот факт кажется странным и Нелли Гореславской, автору книги «Иосиф Сталин. Отец народов и его дети». Гореславская недоумевает, как уже умудренная опытом 30-летняя женщина да еще к тому же приезжая, каким-то чудом устроившаяся в Москве, могла все бросить и податься вместе с детьми следом за «больным и пьющим зэком»? Однако Нузберг действительно перебралась в Казань. Но самое странное, что ордер на однокомнатную квартиру, которую власти якобы выделили для сына вождя, оказался выписан на имя Марии Нузберг. А ведь они тогда еще даже не были женаты.

Женитьба и ухудшение здоровья

Кстати, эта женитьба до сих пор вызывает у историков больше вопросов, чем ответов. За свою короткую жизнь Василий Сталин успел обзавестись несколькими семьями. Однако ни с кем из женщин, кроме первой супруги Галины Бурдонской, Василий Иосифович ЗАГС не посещал. Более того, он вообще не разводился с Бурдонской. По крайней мере, так утверждает автор издания «Энциклопедический словарь российской жизни и истории» Николай Зенькович. Даже Екатерина Тимошенко, которая родила Василию Сталину двоих детей, не имела штампа в паспорте. А вот Марии Нузберг получить такую печать удалось. Но и это еще не все.

Вступив в брак с Василием Сталиным, который к тому моменту уже получил новые документы на фамилию Джугашвили, Мария Нузберг, несмотря на опалу вождя, тоже стала Джугашвили. Кроме того, если верить Евгению Джугашвили, написавшему книгу «Мой дед Иосиф Сталин», Сталин-младший удочерил дочерей Нузберг Татьяну и Людмилу, которые тоже стали обладательницами громкой фамилии. Правда, новая семья просуществовала недолго. По свидетельству некой Марии Николаевны, в период брака с Нузберг здоровье Василия Сталина начало стремительно ухудшаться. С Марией Николаевной у Сталина случился короткий роман, когда Нузберг уезжала в Москву якобы для того, чтобы сделать аборт. Вернувшись, она выжила соперницу. Но незадолго до смерти Василий, уже будучи в больнице, попросил Марию Николаевну навестить его.

«Худой и страшный» - таким увидела его бывшая пассия.

Агент КГБ?

Василий Сталин скончался в марте 1962 года. Официальной причиной его смерти было названо алкогольное отравление. Однако все та же Мария Николаевна, слова которой приведены в книге Николая Непомнящего «100 великих загадок ХХ века», утверждала, что к смерти Сталина-младшего могла быть причастна Мария Нузберг. Мария Николаевна вспоминала, что Нузберг постоянно делала Василию Иосифовичу какие-то инъекции. Нузберг говорила, что это обычное снотворное. Между тем, когда Мария Николаевна попыталась рассмотреть надпись на одной из ампул, медсестра выхватила ее, бросила на пол и раздавила ногой. Об успокоительных препаратах, которыми Нузберг пичкала мужа, писала в своих мемуарах и Светлана Аллилуева.