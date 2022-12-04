Яркая и короткая жизнь венского гения

"Венский гений Эгон Шиле" — это биографические роман Льюиса Крофтса о художнике-экспрессионисте и Вене начала XX века

Фото: Реальное время Реальное время

Австрийский художник Эгон Шиле считал, что эротика такая же героичная, как война и религия. Он сделал то, что было возможно только в Вене до Первой мировой войны. Он сочетал высокое искусство и то, что по современным законам можно назвать порнографией.

Видео дня

До 1970-х Шиле был практически неизвестен широкой публике. А в 1973 году австрийский врач, коллекционер искусства и основатель Музея Леопольда Рудольф Леопольд опубликовал иллюстрированную книгу об Эгоне Шиле. И мир охватила шилемания. Огромное количество открыток и плакатов, книг и репродукций — все внезапно полюбили австрийского художника. Захватывала не только угловатая манера письма и вопиющее изображение обнаженных мужчин и женщин, но и короткая, полная невзгод жизнь художника.

В каком-то смысле Шиле стал идеальным символом венской дуальности начала XX века. Именно в этой маленькой и красивой буржуазной столице должно было появиться что-то взрывное во всех видах искусства. В результате Вена с ее двойными стандартами выступает в романе фактически еще одним главным героем.

Я показываю эксплуатацию, унижение и насилие. Ту самую грязь, которую лицемеры вроде вас топчут на улице или употребляют стояком, прижав к стене в проулке. Эта жизнь гораздо проще и трагичнее, чем ваше Богом забытое искусство!

Великий австрийский художник-экспрессионист Эгон Шиле был арестован в апреле 1912 года. Это было время, когда космополитичная и эротическая культура Вены — одного из центров модернизма — сражалась с табуированием, лицемерием и ненавистью со стороны непросвещенного большинства. Шиле арестовали по обвинению в "моральной деградации и пропаганде непристойных картин". В дом к художнику часто прибегали местные ребятишки, которые играли с натурщицей и любовницей Шиле Валери. Это было место без ограничений и запретов со стороны взрослых, детская отдушина, где можно было наслаждаться свободой, а не терпеть бесконечное физическое насилие со стороны родителей. Отец одной девочки после поисков заигравшейся дочери пришел в дом Шиле, где обнаружил не только своего ребенка, но и развешанные по всем стенам картины обнаженных женщин с ярко прорисованной вагиной.

Эгона приговорили к месяцу тюремного заключения, а все его работы публично уничтожили на площади, причем часть из них в присутствии художника. Но людей возмущали не только картины, а образ жизни Шиле и Валери.

У каждого было что сказать насчет отношений, связывающих художника и рыжую: может, друзья, может, любовники, или брат и сестра, или иноверцы, или извращенцы из городских, — или все вместе, или ничего из названного.

Но нельзя сказать, что Эгон Шиле — святой гений, угнетаемый консервативным обществом. Хотя это утверждение бесспорно верное. Отдадим должное автору, который представил главного героя со всех ракурсов. Шиле, как и Вена, полон двойных стандартов. Он ненавидит аристократов с их тугими кошельками и мещанским вкусом, о чем прямо говорит своему другу и наставнику, другому великому австрийскому художнику Густаву Климту. Но когда понимает, что его комфорт и достаток напрямую зависит от их расположения и заинтересованности картинами, меняет гнев на милость. На этом моменте заостряет внимание Эгона Валери, чем неимоверно раздражает главного героя. Но это не единственная причина раздражения. Валери — натурщица, бывшая любовница Густава Климта, который одолжил девушку другу для вдохновения. Он необразованна, с дурными манерами. Эгону порой бывает стыдно за нее в светском обществе. Это вдвойне удивительно, поскольку его картины не предполагают снобизма и заносчивости.

Эта же двойственность внутри самого Шиле заставляет его бросить Валери, точнее, выставить ее за дверь после четырех лет отношений, в которых они жили как муж и жена. После чего он делает предложение Эдит Хармс, девушке пуританского воспитания из небогатой, но благопристойной семьи. Эту несостыковку во взглядах и действиях заметил и Густав Климт.

Эгон, вступив в брак, ты попадешь в сети буржуазных ценностей. Ты всю жизнь изничтожал эти прогнившие нормы, обнажал и показывал их фальшь. И вот теперь готов принять их.

Шиле — капризный, зацикленный на себе и своем искусстве. Кажется, что он может любить только свои картины. Но это не так. Художник замкнулся в себе после череды травмирующих событий, где важную роль сыграла его сестра Гертруда. Без нее в принципе не было бы этих откровенных картин и славы Шиле как главного порнографа Вены. Все началось, когда они были подростками. Во время путешествия в соседние города Эгон наблюдал за спящей сестрой, которая во сне скинула одеяло и лежала, раздвинув ноги. Именно тогда Шиле сделал первый набросок женских половых губ. И тогда же появилось его нездоровое влечение к сестре, которое он не смог преодолеть. Кстати, Валери продержалась так долго рядом с художником в том числе и потому, что внешне была похожа на Гертруду.

Второе травмирующее событие — это аборт Анны Космак, дочери одного из заказчиков Шиле. У них была непродолжительная любовная связь, которая закончилась беременностью девушки. Эгону запретили около нее появляться. Но это не помешало ему каждый день садиться напротив ее дома и ждать, когда Анна согласится с ним поговорить. Она сделала аборт, а Шиле по всему городу искал тело зародыша. Он хотел увидеть своего ребенка, похоронить его. Поиски привели его в больницу, где лежали женщины низших сословий — бедные, бездомные, проститутки. Эгон видел их родовые муки, мертвые тела детей, трупы взрослых. В тот момент его душевная боль соединилась с их физической. И он пытался перенести ее на бумагу.

Эгон Шиле — слишком сложный, чтобы сформировать однозначное к нему отношение. Дерзкий гений и юноша, сломленный предательством сестры. Заносчивый и трогательный. Эгоистичный и заботливый. Неоднозначный, как и большинство людей на земле. Возможно, с годами в связке с жизненным опытом характер и личность Эгона Шиле приобрели бы устойчивую форму и содержание. Но этому не суждено было случиться. Австрийский художник Шиле умер 31 октября 1918 года от гриппа "Испанка", через 3 дня после того, как этот мир покинула его жена Эдит вместе с их нерожденным ребенком.