Президент фонда Меган и Гарри уволилась перед премьерой сериала

Одна из ключевых помощниц принца Гарри и Меган Маркл уволилась за несколько дней до премьеры их документального сериала. Об этом сообщает Daily Mail.
40-летняя Мандана Даяни ушла с поста президента фонда герцогов Сассекских Archewell спустя полтора года работы. По данным журналистов, Даяни считалась одним из самых важных советников Меган Маркл и принца Гарри, так как имела большие связи в американских СМИ.
Ее неожиданное увольнение случилось спустя три дня после того, как в сети был опубликован трейлер документального сериала "Гарри и Меган", первые эпизоды которого покажут на платформе Netflix 8 декабря 2022 года.
"Мандана Даяни была неотъемлемой частью Archewell, и мы благодарны ей за ту страсть, с которой она делала свою работу. Замены на ее должность не будет, так как герцог и герцогиня теперь полностью возглавят свою компанию. Они расстались друзьями и госпожа Даяни будет продолжать поддерживать Меган и Гарри во всех их начинаниях", - говорится в заявлении пресс-секретаря герцогов Сассекских Эшли Хансен.