Президент фонда Меган и Гарри уволилась перед премьерой сериала

"Мандана Даяни была неотъемлемой частью Archewell, и мы благодарны ей за ту страсть, с которой она делала свою работу. Замены на ее должность не будет, так как герцог и герцогиня теперь полностью возглавят свою компанию. Они расстались друзьями и госпожа Даяни будет продолжать поддерживать Меган и Гарри во всех их начинаниях", - говорится в заявлении пресс-секретаря герцогов Сассекских Эшли Хансен.