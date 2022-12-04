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3 часа назад

Кейт Миддлтон поцеловала Дэвида Бекхэма на глазах у принца Уильяма

Газета.Ru

Принцесса Уэльская обняла и поцеловала Дэвида Бекхэма на церемонии вручения премии Earthshot Awards. Фотографии появились на Daily Mail.

Миддлтон поцеловала Бекхэма на глазах у принца Уильяма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

2 декабря принц Уильям и Кейт Миддлтон вручили награды победителям премии экологической Earthshot Prize, которая стала заключительным и главным мероприятием официального визита принца и принцессы Уэльских в США.

Среди почетных гостей мероприятия был давний друг и большой поклонник британской королевской семьи Дэвид Бекхэм. При встрече с Кейт Миддлтон футболист нарушил королевский протокол - Бекхэм поцеловал принцессу в щеку. На что Кэтрин улыбнулась и ответила Дэвиду поцелуем в щеку. Принц Уильям, который стоял рядом, также поприветствовал футболиста, пожав ему руку.

После публикации фотографий с церемонии Earthshot Awards в СМИ, фото Кейт Миддлтон с Дэвидом Бекхэмом стало вирусным. Поклонники королевской семьи принялись обсуждать, не слишком ли радостно принцесса Уэльская отреагировала на объятия футболиста.

"Ничего себе поцелуи на глазах у мужа! Кажется, Уильям в шоке", "А Дэвид-то как сияет!", - написали пользователи сети.

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