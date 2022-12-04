Миддлтон поцеловала Бекхэма на глазах у принца Уильяма

Принцесса Уэльская обняла и поцеловала Дэвида Бекхэма на церемонии вручения премии Earthshot Awards. Фотографии появились на Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

2 декабря принц Уильям и Кейт Миддлтон вручили награды победителям премии экологической Earthshot Prize, которая стала заключительным и главным мероприятием официального визита принца и принцессы Уэльских в США.

Среди почетных гостей мероприятия был давний друг и большой поклонник британской королевской семьи Дэвид Бекхэм. При встрече с Кейт Миддлтон футболист нарушил королевский протокол - Бекхэм поцеловал принцессу в щеку. На что Кэтрин улыбнулась и ответила Дэвиду поцелуем в щеку. Принц Уильям, который стоял рядом, также поприветствовал футболиста, пожав ему руку.

После публикации фотографий с церемонии Earthshot Awards в СМИ, фото Кейт Миддлтон с Дэвидом Бекхэмом стало вирусным. Поклонники королевской семьи принялись обсуждать, не слишком ли радостно принцесса Уэльская отреагировала на объятия футболиста.