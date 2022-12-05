День памяти святого Александра Невского: дата, история и традиции

Православные верующие 6 декабря чтут память святого благоверного князя Александра Невского по православному календарю. Образ великого воителя, дипломата и оборонителя русской земли от иноземных агрессоров для многих символизирует отвагу, силу духа, мужество и веру в Бога в тяжелые времена. Об истории памятной даты, подвигах Невского и традициях празднования — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

День памяти Александра Невского: история и традиции

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Кто такой Александр Невский

Александр стал великим князем в сложнейшие времена для Руси. Земли были под властью татаро-монгольского ига, города стояли в руинах, люди задыхались от непосильной дани, которую должны были платить монголам. Ордынские ханы меняли правителей, как им было угодно. Были и другие угрозы: на бедствующую Русь покушались Литва, Швеция и даже Папа Римский.

Всю жизнь князь посвятил защите родины от набегов захватчиков из Монгольской орды и католического Запада. Вопреки всему, Александру удалось одержать выдающиеся победы в битвах, отстоять православие, установить отношения с Золотой Ордой, защитить русичей от набора в ханское войско, наладить отношения с Норвегией.

Среди самых известных его побед — разгром шведов на Неве в 1240 году и Ледовая битва с немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.

История праздника

Датой памяти Александра Невского стал день погребения его тела. Александр умер в 1263 году по дороге домой из долгой поездки в Сарай. Он просил ордынского хана не набирать ополченцев с русских земель. Ранее это решение монгольский правитель принял из-за очередного убийства сборщиков дани.

Перед смертью Невский стал монахом и был наречен Алексием. Сначала князя похоронили во Владимире, после мощи перевезли в Санкт-Петербург, где они и сейчас хранятся в Александро-Невской лавре.

Согласно церковному писанию, тело усопшего везли до Владимира более недели, но за это время оно не истлело. Второе чудо: святой Александр рукой взял свиток с разрешительной молитвой — последним напутствием церкви.

Традиции праздника

Верующие в этот день идут в церковь, ставят свечи, заказывают благодарственный молебен Александру Невскому. Прихожане просят у святого, чтобы он защитил отечество от врагов, семью от недоброжелателей, укрепил веру и помог справиться с болезнями. Так как дата выпадает на Рождественский пост, согласно церковному Уставу, можно есть только постную пищу и рыбу.

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