Mirror: королевская семья устала от нападок Гарри и Меган

У принца Гарри и Меган Маркл закончились эффективные методы борьбы с королевской семьей, которая устала находиться в постоянном противостоянии. Об этом пишет Mirror со ссылкой на источники.

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По словам инсайдеров, Карл III и Камилла "не обеспокоены, но утомлены" потоком постоянной критики со стороны герцогов Сассекских. Новая волна гневных комментариев ожидается после выхода документального фильма о Меган и Гарри, премьера назначена на Netflix на начало декабря. Как отмечают источники, новый фильм должен повлиять на королевскую семью сильнее, чем скандальное интервью герцогов, которое они дали Опре Уинфри в 2021 году.

Отмечается, что Меган Маркл и принц Гарри ведут себя слишком активно для тех, кто после ухода с поста старших членов королевской семьи хотели оставаться в тени.