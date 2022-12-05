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2 часа назад

Mirror: королевская семья устала от нападок принца Гарри и Меган Маркл

Газета.Ru

У принца Гарри и Меган Маркл закончились эффективные методы борьбы с королевской семьей, которая устала находиться в постоянном противостоянии. Об этом пишет Mirror со ссылкой на источники.

Mirror: королевская семья устала от нападок Гарри и Меган
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам инсайдеров, Карл III и Камилла "не обеспокоены, но утомлены" потоком постоянной критики со стороны герцогов Сассекских. Новая волна гневных комментариев ожидается после выхода документального фильма о Меган и Гарри, премьера назначена на Netflix на начало декабря. Как отмечают источники, новый фильм должен повлиять на королевскую семью сильнее, чем скандальное интервью герцогов, которое они дали Опре Уинфри в 2021 году.

Отмечается, что Меган Маркл и принц Гарри ведут себя слишком активно для тех, кто после ухода с поста старших членов королевской семьи хотели оставаться в тени.

"Для пары, которая переехала в Америку в поисках уединения, они находятся в центре внимания", - сказал инсайдер.

Люди,принц Гарри,Netflix,
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