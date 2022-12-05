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1 час назад

Принц Гарри в документальном сериале назвал жизнь в королевской семье "грязной игрой"

Газета.Ru

Принц Гарри и Меган Маркл обнародовали уже второй трейлер к своему документальному сериалу, первая серия которого выйдет на Netflix 8 декабря. В нем, в частности, сын короля Карла III называет жизнь в королевской семье "грязной игрой", сообщает Daily Mail.

Принц Гарри назвал жизнь в королевской семье "грязной игрой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В этой семье существует иерархия, знаете, бывают утечки информации, подстроенные ситуации. Это грязная игра", - рассказывает принц Гарри в сериале.

После его слов на экране в трейлере появляются кадры с принцессой Дианой, преследуемой фотографами. Также в трейлере показаны заголовки новостей о матери принца Гарри, которые он комментирует словами о "боли и страдании женщин, попадающих путем брака в эту институцию". В самом начале ролика принц Гарри и Меган Маркл показаны в автомобиле, предположительно, в США.

"Это действительно трудно - оглянуться на все это назад сейчас и задать себе вопрос: "А что, во имя всего святого, произошло?" - говорит внук короля Карла III за кадром.

В ролике также можно увидеть редкие архивные съемки Меган Маркл, беременной дочерью Лилибет. Заканчивается трейлер заявлением принца:

"Никто не знает всей правды - мы знаем всю правду".

На данный момент известны точные даты выхода двух серий документального сериала - 8 и 15 декабря.

Люди,принц Гарри,Netflix,
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