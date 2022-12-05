Принц Гарри назвал жизнь в королевской семье "грязной игрой"

Принц Гарри и Меган Маркл обнародовали уже второй трейлер к своему документальному сериалу, первая серия которого выйдет на Netflix 8 декабря. В нем, в частности, сын короля Карла III называет жизнь в королевской семье "грязной игрой", сообщает Daily Mail.

После его слов на экране в трейлере появляются кадры с принцессой Дианой, преследуемой фотографами. Также в трейлере показаны заголовки новостей о матери принца Гарри, которые он комментирует словами о "боли и страдании женщин, попадающих путем брака в эту институцию". В самом начале ролика принц Гарри и Меган Маркл показаны в автомобиле, предположительно, в США.