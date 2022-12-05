Принц Гарри назвал жизнь в королевской семье "грязной игрой"

Принц Гарри и Меган Маркл обнародовали уже второй трейлер к своему документальному сериалу, первая серия которого выйдет на Netflix 8 декабря. В нем, в частности, сын короля Карла III называет жизнь в королевской семье "грязной игрой", сообщает Daily Mail.
"В этой семье существует иерархия, знаете, бывают утечки информации, подстроенные ситуации. Это грязная игра", - рассказывает принц Гарри в сериале.
После его слов на экране в трейлере появляются кадры с принцессой Дианой, преследуемой фотографами. Также в трейлере показаны заголовки новостей о матери принца Гарри, которые он комментирует словами о "боли и страдании женщин, попадающих путем брака в эту институцию". В самом начале ролика принц Гарри и Меган Маркл показаны в автомобиле, предположительно, в США.
"Это действительно трудно - оглянуться на все это назад сейчас и задать себе вопрос: "А что, во имя всего святого, произошло?" - говорит внук короля Карла III за кадром.
В ролике также можно увидеть редкие архивные съемки Меган Маркл, беременной дочерью Лилибет. Заканчивается трейлер заявлением принца:
"Никто не знает всей правды - мы знаем всю правду".
На данный момент известны точные даты выхода двух серий документального сериала - 8 и 15 декабря.