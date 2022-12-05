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2 часа назад

Блогер BadComedian сообщил, что практикует семь минут сна для быстрого восстановления сил

Газета.Ru

Популярный российский блогер и кинокритик Евгений «BadComedian» Баженов рассказал, что практикует особый способ «перезагрузки организма», который заключается в семи минутах сна не в кровати. Об этом он сообщил в интервью актеру дубляжа Дмитрию Череватенко, ролик опубликован на YouTube.

Блогер BadComedian рассказал о хитрости для восстановления сил
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Баженова, он активно пользовался этим методом во время подготовки обзора фильма «Викинг» с Данилой Козловским.

«Я тогда нарушил оригинальный график и спал примерно по четыре часа в день. Но в какой-то момент организм мне сказал: плевать, ломай меня полностью», — пояснил он.

Кинокритик объяснил, что практиковал семь минут сна во время монтирования ролика — ставил фрагмент видео на сохранение в редакторе и засыпал по таймеру ровно на 420 секунд.

«Спишь семь минут, вроде как силы и энергия появляются, а мозг реагирует, что да, можно еще», — заметил Баженов.

Однако BadComedian предупредил, что у способа имеются побочные эффекты: при использовании больше трех-четырех раз за сутки ему начинались сниться кошмары.

Люди,Дмитрий Череватенко,Данила Козловский,
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