Интервью с Тэтчер и не только: чем запомнился Борис Калягин

На 85-м году жизни в Москве скончался обозреватель-международник Борис Калягин – один из самых узнаваемых журналистов советского Центрального телевидения.

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Журналистскую карьеру Борис Калягин начал на Центральном телевидении СССР. Выпускник Института восточных языков при МГУ, он был собственным корреспондентом в Индии. Потом возглавил международный отдел Центрального телевидения. Работал над программой «Время», был ведущим передачи «Международная панорама».

Журналист-международник Борис Калягин работал также собкором в США и Великобритании. В 1987-м году вместе с коллегами записал историческое интервью с Маргарет Тэтчер. Эта была первая беседа в таком формате – советские телевизионщики и один из лидеров западных стран.

В начале 90-х Борис Калягин попал в кино. Эпизодическая роль. В фильме «Америкэн бой» сыграл сам себя. В то время для зрителей он был одним из самых узнаваемых российских журналистов.

Потом у Бориса Калягина была педагогическая работа. Преподавал информационную политику и медиакоммуникации.

«Что такое обучение журналистике? Это обучение через свой опыт, через свое практическое «я». Это практическое «я» всегда было у Бориса Александровича, потому что его курс работа журналиста-международника – это очень серьезная работа, это как раз про Бориса Александровича Калягина», – отметил заместитель директора Института медиа ФКИ НИУ ВШЭ Олег Дмитриев.