Каких советских шпионов ЦРУ помиловал Борис Ельцин

За время президентства Бориса Ельцина в стране были казнены 163 человека. Однако количество помилованных главой страны преступников куда больше – около 70 тысяч человек. Только в 1999 году Ельцин подписал указ о помиловании последних из остававшихся в России 716 приговоренных к высшей мере наказания.

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Борис Южин

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Разведчик и офицер КГБ Борис Южин в 1970-х годах работал «под крышей» ТАСС в американском Сан-Франциско. Однако в 1978 году он был завербован ЦРУ. Спустя 4 года Южин вернулся в Москву для переназначения, а еще через несколько лет его идентифицировал Олдрич Эймс, который был агентом советских спецслужб.

Как пишут в книге «Дело Ханссена. «Кроты» в США» Александр Колпакиди и Дмитрий Прохоров, в 1986 году Борис Южин был арестован и приговорен к 15 годам лишения свободы. В 1992 году Южин был амнистирован президентом России Борисом Ельциным. Вот только на родине шпион не остался. Он уехал обратно в Америку, где проживает до сих пор.

Владимир Макаров

В 1997 году Ельцин помиловал еще одного шпиона. Им оказался Владимир Макаров, сотрудник советского посольства в Боливии, советник МИД СССР. В 1976 году он, как и Южин, был завербован ЦРУ. Правда, Макарову удалось достаточно долго скрывать свою деятельность. Только в 1996 году, когда он вернулся из очередной командировки за рубеж, последовало разоблачение.

Макаров был осужден на 7 лет за государственную измену в форме шпионажа. Однако уже через несколько месяцев Ельцин его помиловал. Поводом для такого решения стал тот факт, что Владимир Макаров признался во всем и раскрыл некоторые секреты ЦРУ.

Бислан Гантамиров

А вот Бислана Гантамирова в один ряд с Южиным и Макаровым не поставишь. В 1991 году Гантамиров был назначен мэром города Грозного, а в 1995 году стал вице-премьером правительства Чечни. Однако уже через несколько месяцев, как утверждает историк Николай Зенькович, Гантамиров был взят под стражу по подозрению в хищении 25 миллиардов рублей, выделенных на восстановление Чечни. Его признали виновным и приговорили к 6 годам заключения.

В 1999 году Бислана Гантамирова помиловал российский президент Борис Ельцин в виду того, что к тому моменту осужденный уже отбыл половину срока.

Николай Хохлов

Николай Хохлов не хотел заниматься политикой или служить в разведке. Он мечтал быть актером и «делать кино». Однако во время Великой Отечественной войны Хохлов, который уже начал сниматься в фильме, был завербован НКВД. После победы Николай Хохлов намеревался уйти из разведки, но ему не позволили этого сделать.