Какое психотропное оружие изобрел сын Виктора Абакумова

Причисление Виктора Абакумова к врагам народа не помешало его сыну сделать впечатляющую научную карьеру в СССР. Игорь Викторович стал не просто выдающимся ученым, но и создателем революционной технологии, к которой проявляли интерес на Западе.

Фото: Русская семерка Русская семерка

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Старт карьеры Игоря Смирнова (по понятным причинам он взял фамилию матери) начался 2 февраля 1980 года, когда президиум Академии наук Советского Союза и Госкомитет СССР по науке и технике дали добро на разработку темы «Физические поля биологических объектов, модулированные семантическим сигналом». Одним из исполнителей стал Медицинский институт им. Сеченова, а точнее, «отдел нелекарственной терапии», позже превращенный в лабораторию психокоррекции, который возглавлял молодой 28-летний ученый Игорь Смирнов.

Рубеж 1970-80-х годов в СССР был ознаменован поворотом в сторону нетрадиционных наук и знаний, опирающихся на исследования сверхвозможностей человеческого организма. К примеру, одним из проявлений нового направления стал так называемый «феномен Кулагиной» – женщины, которая могла на расстоянии двигать предметы, рассеивать руками пучки лазера и вызывать у людей ожоги кожных покровов.

Смирнов был уверен, что сверхспособностями может обладать каждый человек – это лишь вопрос соответствующих психотехник, которые через прямой доступ к подсознанию личности могли бы многократно усиливать природные дарования. Если обычные люди, по словам Смирнова, в своей деятельности задействуют всего 4% мозговых клеток, то при использовании специальных программ этот уровень мог быть поднят до 50%.

Уже к 1982 году в лаборатории Смирнова на свет появляются первые программы, которые были созданы на основе отечественной вычислительной техники – позднее ее вытеснили импортные компьютеры. А в 1984 году был проведен первый сеанс по психозондированию, однако он осуществлялся в условиях полной секретности. В дальнейшем методы скрытого воздействия на психику человека вышли за двери лабораторий и начали внедряться в реальную жизнь.

Взаимодействие на расстоянии

Красной нитью через научно-экспериментальную деятельность Игоря Смирнова проходит тема дистанционного взаимодействия между высшими организмами, которое возможно благодаря присутствию в коммуникационном пространстве некоего общего информационного поля. Ученый рассказывает, что в одном из экспериментов они какое-то время держали двух крыс в одной клетке, а затем развели их на расстояние в 5 тысяч километров: и когда одной крысе прищемили хвост у другой в этот момент остановилось сердце.

Такая же связь, по словам Смирнова, четко прослеживается между людьми, особенно близкими родственниками. Суть этого феномена в передаче между индивидами на бессознательном уровне определенного рода информации, которая осуществляется по неизвестным пока науке каналам. Подобное свойство информационного поля и человеческой психики Смирнов и попытался использовать в научно-практических целях, привлекая для этого компьютерные технологии.

Ученый установил, что при помощи обычных персональных компьютеров и аудиотехники можно фиксировать малейшие нюансы взаимодействия людей в группах, устанавливать истинные мотивы человека, улавливать его наклонности и предрасположенности. Очень востребованными наработки Смирнова стали после распада СССР, когда частные компании нуждались в инструментах психологического зондирования персонала.

Так, один из крупных банков обратился к услугам Смирнова, желая составить психологический портрет своих сотрудников и главное, выяснить замешаны ли они во воровстве или других аферах. В этой организации действительно был прецедент вывоза активов за рубеж, но служба безопасности не смогла выявить злоумышленника. Лаборатория Смирнова проделала колоссальную работу и нашла среди 26 подозреваемых того единственного мошенника.

В обход сознания

Смирнову и его коллегам, по сути, аппаратным методом удалось сделать то, что ранее было доступно лишь избранным – людям, которые при помощи многолетних тренировок либо используя врожденные способности проникали на высшие уровни человеческой психики. Причем изобретение Смирнова не просто сканировало личность, оно оказалась способно, воздействуя на нейронные связи в мозге, менять модель ее поведения.

Выяснилось, что психотехнологии могут снижать агрессивность, тем самым пресекая массовые беспорядки, или уровень тревожности, уменьшая панику при боевых действиях и техногенных катастрофах. Таким способом, по словам ученого, можно воздействовать на тех, кто намерен провезти запрещенный груз. К примеру, в аэропортах через звучащую в динамиках музыку вдруг едва слышимо доносится фраза «Отдай наркотики, собака!». Законопослушный гражданин вероятно ее не уловит, а преступник скорее всего занервничает, что можно будет увидеть по камерам видеонаблюдения.

Так можно бороться и с террористами, убеждая их сдаться, или, по крайней мере, уменьшить негативные последствия их действий. В 1993 году в услугах Смирнова оказались заинтересованы американские спецслужбы. Им нужно было штурмовать помещение, где заперлись 170 членов секты Дэвида Кореша, которые грозили покончить жизнь самоубийством. Российский специалист предложил закодировать в музыкальном послании голоса их близких, призывающие вернуться домой. Однако чиновники приняли решение озвучить эти призывы как есть, без кодировки, что только разозлило сектантов и ускорило акт самосожжения.

Для каждого человека существуют свои слова-раздражители, на которые и делают акцент психотехнологии Смирнова. Для одного это «инцест», для другого «ислам», для третьего «агент», для четвертого «взятка». Вызывают, к примеру, в министерство крупного чиновника и начинают вести разговор о насущных делах. А в это время в фоновом режиме из динамиков проскальзывают едва уловимые слова: «взятки брал?». Если собеседник вздрагивает или проявляет беспокойство – значит попадание в точку. Дальше перечисляются страны, в банках которых могут храниться деньги и фиксируется особая реакция чиновника на каждое такое слово.

Кроме аудиопосыла психотехнологии Смирнова используют и метод лазерной психокоррекции на расстоянии. Особым образом модулируемое лазерное излучение направляется в сторону конкретного человека и, блокируя нейронные связи, парализует его психическую деятельность. Такое психотехнологическое оружие вполне может быть применено в горячих точках, например, для нейтрализации снайперов противника.

Широко используются психотехнологии и для помощи людям. Так, меняя бессознательные психические процессы можно делать человека более толерантным к конфликтам, повышать его мотивацию, избавлять от вредных привычек. Прекрасно методика Смирнова работает с наркоманами: через внушение страха смерти она способна навсегда избавить человека от этой опасной зависимости.

И благо, и зло

Игорь Смирнов – автор многих уникальных разработок, не имеющих аналогов на Западе. Им созданы и внедрены компьютерные комплексы «Чтец мыслей», «Скрытый допрос», «Уши стен», которые гораздо эффективнее той же американской аппаратуры. Ведь если при использовании традиционного полиграфа испытуемый знает, что ведется допрос, а поэтому имеет шанс обмануть компьютер или сбить его с толку, то в случае работы с программами Смирнова человек, не понимая, что его допрашивают, неосознанно выдает всю нужную информацию.

Однако главным творением Смирнова, к которому он шел не один десяток лет, является психосемантический резонатор. По словам российского ученого, этот аппарат заставляет синхронно работать множество информационных структур, создавая резонансное поле, подобие которого образуется, когда тысячи мусульман совершают священный намаз.

Семантический резонатор при помощи воздействия зрительных, звуковых и вибрационных ритмов способен в разы увеличивать интеллектуальные и психические способности человека, укреплять волю, повышать устойчивость к стрессам, отключать болевую чувствительность, воскрешать в памяти огромные пласты информации и многое другое.

По оценкам специалистов из США, создание программно-аппаратного комплекса семантического резонатора по значимости сопоставимо с появлением персонального компьютера. Фактически это новая отрасль в гуманитарных технологиях с колоссальной емкостью рынка, измеряемого миллиардами долларов.

Возможно, поэтому за изобретениями Смирнова началась настоящая охота. К примеру, был похищен «Лазерный диск ОМОФОР» – прототип универсального ключа к человеческой психике. Ученый тогда заявил, что пиратские копии будут таить в себе серьезнейшую опасность, ведь при копировании этой программы произойдут значительные искажения, что повысит вероятность записи на подсознание качественно другой информации, и никто не знает, как это отразится на человеке.

Очевидно, очень многое будет зависеть от того, в какие руки попадут революционные технологии, разработанные командой Смирнова. С их помощью можно одновременно исцелять людей и превращать их в зомби, наделять человека сверхспособностями и делать его уязвимым, предотвращать теракты и создавать психотропное оружие.

Еще в 1993 году американцы предложили Смирнову переехать в США, обещая создать наилучшие условия для работы. Многих его сотрудников соблазнили заманчивые условия, и они уехали за океан, но сам ученый решил остаться на родине. Он рассуждал так:

«Я русский. За границей жить не хочу. Секретами Родины не торгую».