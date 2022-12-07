Королева Камилла надела старое пальто Карла III

Жена короля Великобритании Карла III, королева-консорт Камилла, прибыла на встречу с дипломатами в старом пальто мужа. Соответствующие фотографии появились в фотобанке Getty Images.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В Букингемском дворце впервые за последние три года состоялся прием для дипломатов. В 2019 году его устраивала Елизавета II, а в следующие два года подряд отменяла по причине COVID-19. В этом году мероприятие проводили Карл III и его супруга Камилла.

Последняя появилась на публике в темно-синем платье в пол Anna Valentine с полупрозрачными рукавами. К нему она надела комплект ювелирных украшений, известный как "Викторианская сюита короля Георга VI", — тиара, ожерелье и серьги с сапфирами. Эти драгоценности, ранее принадлежавшие Елизавете II, королева-консорт уже надевала на прием в честь президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, который прошел в Букингемском дворце в конце ноября.

В качестве верхней одежды Камилла выбрала старое пальто своего супруга Карла III, которое было подарено ему во время его визита в Саудовскую Аравию в 2008 году местным дизайнером по имени Яхья Аль Бишри.