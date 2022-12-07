Был ли роман у Сталина со стахановкой Прасковьей Ангелиной

Личная жизнь Иосифа Сталина, похоронившего двух жен, была загадкой для жителей СССР. Неудивительно, что народ хотел видеть рядом с вождем кого-нибудь из прославленных героинь-ударниц. Больше всего на эту роль подходила Прасковья (Паша) Ангелина — девушка-трактористка из Донбасса.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Девушка на тракторе

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Начавшееся в середине 1930-х стахановское движение расслоило советских рабочих. Для миллионов трудящихся был ужесточен производственный план, выиграла же от этого лишь немногочисленная прослойка «стахановцев», получавшая повышенные зарплаты и улучшенное снабжение. Но даже на этом фоне выделялись несколько человек, вознесенных на социалистический «Олимп». Среди них была и Паша Ангелина — самая известная «стахановка» в сельском хозяйстве. Гречанка по происхождению, Прасковья Ангелина с 16 лет работала трактористкой в селе Старобешево Донецкой области.

«Когда я в первый раз выехала на “Фордзоне”, все село высыпало на дорогу. Девушка на тракторе — это было что-то невиданное, дикое по тогдашним понятиям стариков», — вспоминала она.

В 1933 году ниспровергательница деревенских устоев организовала и возглавила женскую тракторную бригаду. Своим трудом Паша Ангелина доказала, что женщины могут не только выполнять, но и перевыполнять планы. В 1938 году трактористка выдвинула лозунг «Сто тысяч подруг — на трактор!».

«Роман» со Сталиным

Паша Ангелина была частой гостьей на партийных и комсомольских мероприятиях, где встречалась с Иосифом Сталиным. В декабре 1935 года она получила Сталинскую премию. Тогда же Ангелина публично обменялась репликами с «отцом народов» на Всесоюзном слете передовиков сельского хозяйства. На X съезде ВЛКСМ в 1936 год Пашу Ангелину сфотографировали по правую руку от Сталина. Донбасская трактористка получила номер приемной вождя и могла напрямую обратиться к нему по любому вопросу наряду с другими героями эпохи — Стахановым, Папаниным и Чкаловым.

Народная молва даже сделала Пашу Ангелину «любовницей» «отца народов», который потерял жену четырьмя годами ранее. Что с того, что Ангелина в рабочем комбинезоне отличалась весьма тяжеловесной красотой — такой типаж отражал дух времени. Например, картина Александра Самохвалова «Девушка в футболке», изображавшая подобную героиню, в 1937 году получила золотую медаль на Международной выставке в Париже. Хотя Паша Ангелина была совершенно не похожа на Екатерину Сванидзе и Надежду Аллилуеву, она действительно вполне могла понравиться всемогущему диктатору.

«О встречах со Сталиным [мама] не рассказывала, но я знала, что он относился к ней с симпатией. Она была южная женщина, говорила с акцентом, на лице оспины — наверное, он чувствовал в ней что-то родное», — рассказывала дочь трактористки Светлана Ангелина.

Все бы ничего, но Прасковья была замужем за Сергеем Чернышевым — вторым секретарем райкома партии. Тот и так чувствовал себя «в тени» прославленной супруги. Узнав же, что Ангелиной приписывают роман со Сталиным, глава семьи вышел из себя. Его ревность подогревали завистники «стахановки», писавшие анонимки оскорбительного содержания. Не могло понравиться Чернышеву и то, что дочь, родившуюся в 1942 году, Паша Ангелина назвала Сталиной. Во время войны Чернышев сам изменил жене, заведя «фронтовую подругу», которая зачала от него ребенка. В итоге после ряда скандалов семья трактористки распалась.

Последние годы

Разведясь с Чернышевым, Паша Ангелина больше не выходила замуж, поставив своей целью «поднять на ноги» троих детей. Несмотря на большие карьерные перспективы на республиканском и союзном уровне, она так и не бросила свой колхоз, отдав ему 30 лет жизни. Руководитель бригады упорно работала, добиваясь рекордных урожаев даже в засушливые годы.