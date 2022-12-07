Любитель бекона и печенья раскрыл секрет похудения на 63 килограмма

Съедавший на завтрак четыре бутерброда с беконом житель Великобритании раскрыл секрет похудения на 63 килограмма. Его историю публикует Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

56-летний любитель печенья Пол Барраклаф рассказал, что в какой-то момент стал весить 140 килограммов. Это сказывалось на его здоровье: он страдал от диабета второго типа, гипертонии и подагры. Помимо этого, он чувствовал себя некрасивым и неуверенным в себе, из-за чего сторонился людей и предпочитал проводить время в одиночестве.

По словам Барраклафа, он мог за один раз съесть целый пирог с картофелем, запить его кофе и закусить чем-то сладким. Мужчина понимал, что подобный образ жизни не ведет ни к чему хорошему, но решился на перемены только после потрясшей его смерти матери. У женщины диагностировали рак яичников всего за неделю до того, как она скончалась. Эта потеря стала настоящим шоком для Пола, и он твердо решил взять себя в руки.

В первую очередь британец наладил отношения с собой: он прошел курс по поднятию самооценки, который значительно упростил процесс похудения. Затем он постепенно начал заниматься спортом, чередуя кардио- и силовые упражнения. После занятий он часто посещал сауну, чтобы расслабиться.

Пол признался, что похудение в корне изменило его жизнь: теперь он может проводить больше времени с годовалым внуком и помогать дочери. Мужчина стал более активным, и длительные прогулки с ребенком перестали быть для него обузой, превратившись в приятное времяпровождение.