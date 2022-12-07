Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+13° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
9 минут назад

Фотограф Ранкин вспомнил о необычной манере Елизаветы II говорить "нет"

Газета.Ru

Автор портрета королевы Великобритании Елизаветы II 2001 года фотограф Ранкин рассказал, как глава государства деликатно отказалась воплощать его творческие идеи. Своими воспоминаниями он поделился с Daily Mail.

Фотограф вспомнил о необычной манере Елизаветы II говорить "нет"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В беседе с изданием Ранкин прокомментировал известный факт: он надеялся сфотографировать королеву в честь ее Золотого юбилея с мечом в руке в тронном зале. Однако Елизавета II отказалась, признавшись, что не любит свои руки.

По словам Ранкина, это был ее способ вежливо отказать фотографу в воплощении его замысла.

«Я не знаю, нравились ей ее руки или нет, но по прошествии многих лет я думаю, что это был ее способ сказать «нет», оставаясь любезной», — объяснил Ранкин.

Ранкин также рассказал, что когда были готовы фотографии, в Букингемском дворце отвергли один вариант из двух. Однако в результате растиражирован был именно отвергнутый портрет — на фоне британского флага.

«Возможно, они отказались, потому что он выглядел слишком националистическим. Наверное, в то время это выглядело неправильно, но это была замечательная фотография», — сказал фотограф.

На публикации фото на фоне флага настояла в итоге сама королева, сказал, что ей нравится прострочка полос на знамени.

«Это был ее способ сказать, какой портрет, по ее мнению, нужно использовать, но не быть слишком прямолинейной», — предположил Ранкин.

Ранее сообщалось, что королева-консорт Камилла снялась для обложки журнала и дала интервью о борьбе с домашним насилием.

Люди,Елизавета II,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители