Фотограф вспомнил о необычной манере Елизаветы II говорить "нет"

Автор портрета королевы Великобритании Елизаветы II 2001 года фотограф Ранкин рассказал, как глава государства деликатно отказалась воплощать его творческие идеи. Своими воспоминаниями он поделился с Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В беседе с изданием Ранкин прокомментировал известный факт: он надеялся сфотографировать королеву в честь ее Золотого юбилея с мечом в руке в тронном зале. Однако Елизавета II отказалась, признавшись, что не любит свои руки.

По словам Ранкина, это был ее способ вежливо отказать фотографу в воплощении его замысла.

«Я не знаю, нравились ей ее руки или нет, но по прошествии многих лет я думаю, что это был ее способ сказать «нет», оставаясь любезной», — объяснил Ранкин.

Ранкин также рассказал, что когда были готовы фотографии, в Букингемском дворце отвергли один вариант из двух. Однако в результате растиражирован был именно отвергнутый портрет — на фоне британского флага.

«Возможно, они отказались, потому что он выглядел слишком националистическим. Наверное, в то время это выглядело неправильно, но это была замечательная фотография», — сказал фотограф.

На публикации фото на фоне флага настояла в итоге сама королева, сказал, что ей нравится прострочка полос на знамени.

«Это был ее способ сказать, какой портрет, по ее мнению, нужно использовать, но не быть слишком прямолинейной», — предположил Ранкин.