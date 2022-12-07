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1 час назад

Королева-консорт Камилла приняла в своей резиденции Санта-Клауса с оленем

Газета.Ru

Британская королева-консорт Камилла устроила прием в своей резиденции Кларенс-Хауз, который посетили Санта-Клаус и один из его оленей. Об этом сообщает Daily Mail.

Королева-консорт Камилла приняла Санта-Клауса с оленем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мероприятие было организовано для подопечных благотворительных организаций, занимающихся помощью неизлечимо больным детям, - Фонда Роальда Даля и "Дома Хелен и Дугласа". На вечер были приглашены сами дети и их родные. Королева-консорт Камилла организовала для гостей экскурсию по Кларенс-Хаузу.

Для детей в качестве угощения были приготовлены сладости, а визит Санта-Клауса и оленя стал для них праздничным сюрпризом. Рождественский персонаж нарядил вместе с детьми елку в библиотеке резиденции. На елке были развешаны сладости, достать которые, маленьким гостям помогали королевские гвардейцы.

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