Королева-консорт Камилла приняла Санта-Клауса с оленем

Британская королева-консорт Камилла устроила прием в своей резиденции Кларенс-Хауз, который посетили Санта-Клаус и один из его оленей. Об этом сообщает Daily Mail.
Мероприятие было организовано для подопечных благотворительных организаций, занимающихся помощью неизлечимо больным детям, - Фонда Роальда Даля и "Дома Хелен и Дугласа". На вечер были приглашены сами дети и их родные. Королева-консорт Камилла организовала для гостей экскурсию по Кларенс-Хаузу.
Для детей в качестве угощения были приготовлены сладости, а визит Санта-Клауса и оленя стал для них праздничным сюрпризом. Рождественский персонаж нарядил вместе с детьми елку в библиотеке резиденции. На елке были развешаны сладости, достать которые, маленьким гостям помогали королевские гвардейцы.