Королева-консорт Камилла приняла Санта-Клауса с оленем

Британская королева-консорт Камилла устроила прием в своей резиденции Кларенс-Хауз, который посетили Санта-Клаус и один из его оленей. Об этом сообщает Daily Mail.

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Мероприятие было организовано для подопечных благотворительных организаций, занимающихся помощью неизлечимо больным детям, - Фонда Роальда Даля и "Дома Хелен и Дугласа". На вечер были приглашены сами дети и их родные. Королева-консорт Камилла организовала для гостей экскурсию по Кларенс-Хаузу.