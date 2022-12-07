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2 часа назад

Супруги, прожившие в браке 79 лет, умерли в один день

Мария Иглина

Супруги из США, которые прожили в браке 79 лет, умерли в один день с разницей в несколько часов. Об этом пишет Daily Mail.

Супруги, прожившие в браке 79 лет, умерли в один день
Фото: WLWT/YouTubeWLWT/YouTube

Известно, что после Дня Благодарения Джун Маликоте сильно заболела и попала в больницу, а ее супруг Хьюберт, в свою очередь, так сильно переживал, что его здоровье так же ухудшилось.

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Они лежали в одной палате. На шестой день Хьюберт скончался во сне, а спустя 20 часов после этого умерла и Джун.

По словам детей пары, их родители никогда не ссорились и прожили счастливую жизнь. У Джун и Хьюберта трое детей, семь внуков и 11 правнуков.

Ранее девушка потеряла близких из-за крупного выигрыша в лотерее.

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