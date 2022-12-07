Супруги, прожившие в браке 79 лет, умерли в один день

Супруги из США, которые прожили в браке 79 лет, умерли в один день с разницей в несколько часов. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: WLWT/YouTube WLWT/YouTube

Известно, что после Дня Благодарения Джун Маликоте сильно заболела и попала в больницу, а ее супруг Хьюберт, в свою очередь, так сильно переживал, что его здоровье так же ухудшилось.

Они лежали в одной палате. На шестой день Хьюберт скончался во сне, а спустя 20 часов после этого умерла и Джун.