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1 час назад

Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире Арно из LVMH

Газета.Ruиещё 6

Владелец Twitter и босс Tesla Inc Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире после продажи акций своей компании по производству электромобилей для финансирования сделки по продажи социальной сети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Forbes.

Маск уступил титул самого богатого человека в мире Арно из LVMH
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Самым богатым человеком в мире стал Бернар Арно, исполнительный директор LVMH - люксового бренда Louis Vuitton. Его семья владеет состоянием в 185,4 млрд долларов.

Ранее рэпер Канье Уэст назвал бизнесмена "генетическим гибридом", на что Маск ответил, что сочтет это комплиментом. До этого президент Франции Эммануэль Макрон договорился с американским предпринимателем Илоном Маском вести совместную работу по улучшению безопасности детей в интернете. Также они обсудили прозрачную пользовательскую политику, модерацию контента и защиту свободы слова в Twitter. В то же время Маск заявил, что поддерживает идею вживить чип, разработанный его компанией Neuralink, одному из своих детей.

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