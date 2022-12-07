Маск уступил титул самого богатого человека в мире Арно из LVMH

Владелец Twitter и босс Tesla Inc Илон Маск потерял титул самого богатого человека в мире после продажи акций своей компании по производству электромобилей для финансирования сделки по продажи социальной сети. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Forbes.

Ранее рэпер Канье Уэст назвал бизнесмена "генетическим гибридом", на что Маск ответил, что сочтет это комплиментом. До этого президент Франции Эммануэль Макрон договорился с американским предпринимателем Илоном Маском вести совместную работу по улучшению безопасности детей в интернете. Также они обсудили прозрачную пользовательскую политику, модерацию контента и защиту свободы слова в Twitter. В то же время Маск заявил, что поддерживает идею вживить чип, разработанный его компанией Neuralink, одному из своих детей.