Кто такие энцы: их осталось около 200

Этот северный народ оказался на берегах Енисея раньше многих других. Но из-за активной ассимиляции число энцев от века к веку сокращалось. Однако они смогли не только сохранить традиции, но и совсем недавно – впервые выработать собственную письменность. Где и как сегодня живут представители этой народности – в спецпроекте «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Что мы знаем об энцах

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Сегодня энцев осталось совсем немного. По данным последней переписи населения, их в России всего 227 человек, из которых 221 живет на территории Красноярского края. В основном это поселки Воронцово и Потапово на западе Таймыра.

Однако даже при такой скромной численности энцы делятся на две субэтнические группы: северную (тундровая, хантайская) и южную (лесная, карасинская). Первые сами себя называли сомату, вторые – пэбай. У них различаются и диалекты языка. Сам же энецкий язык относится к самодийской группе уральской языковой семьи. Письменность появилась совсем недавно: первый букварь вышел в свет в 2019 году. В местных школах нет преподавания языка, хотя некоторые стараются учить его факультативно. В то же время на энецком языке ведется радиовещание.

Официально термин «энцы» вошел в обиход в 30-е годы прошлого века. До того их называли хантайскими либо карасинскими самоедами. Впервые о них мы узнаем из школьного учебника 1814 года «Новейшая и пространнейшая всеобщая география» Михайло Меморского, где этому народу была посвящена глава «О народах самоедскаго племени».

«Самоеды или Самояды, собственно так называвшиеся, кочуют по берегам Ледовитаго моря от реки Печоры до Енисея. Главное их упражнение состоит в звериной ловле и содержании оленей. Самоеды хлебопашеством не занимаются и не знают совсем хлеба, а питаются единственно одним мясом, молоком и сыром, в случае едят сырое мясо и рыбу», – говорилось в учебнике.

Известно также, что до конца XIX века у энцев сохранялись большие патриархальные семьи. В прошлом было принято многоженство, уплата калыма.

РИА "ФедералПресс"

Откуда пришли энцы

Согласно общепринятой версии, предки энцев пришли на Таймыр из более южных районов, таких как Присаянье, Южная Сибирь, Среднее Притомье. Здесь они ассимилировали аборигенов, которые занимались охотой на оленей. Когда на эти земли пришли русские, энцы занимали значительные территории от рек Средний Таз и Нижняя Курейка на юге до устья Енисея на севере.

Многое изменилось в XVII–XIX веках. Из-за миграции ненцев с запада, кетов, селькупов и эвенков с юга ареал расселения энцев стал сокращаться. Более того, они сами подверглись ассимиляции со стороны ненцев и нганасан. Так, в конце XVII века по итогам переписи населения численность энцев составляла 890 человек, в конце XIX века – 480 человек, в конце ХХ века – 330 человек.

Чем занимаются энцы

Традиционно главным занятием энцев является охота на северного оленя. В прошлом для этого использовались луки. Нередко использовался метод загона оленей в ловушки с сетями на перешейках между озерами или поколками на речных переправах. Сегодня для этих целей используются ружья и маскировочные щитки на полозьях. Распространена и пушная охота на песцов, лисиц, горностаев. Для этого используются либо пасти – самодельные ловушки давящего типа, либо фабричные капканы.

Развитым было и рыболовство. На Енисее сетями и неводом ловили сельдь, омуля, нельму, сига, чира, осетра.

Было распространено оленеводство, в основном вьючное. Упряжное оленеводство и нарты были заимствованы у ненцев.

РИА "ФедералПресс"

Как жили энцы

Традиционное жилище энцев – чум конической формы, похожий на нганасанский. С 30-х годов прошлого века в обиход входит нартенный чум (балок), заимствованный у долган. Однако если у последних принято, что дверь выходит с правой стороны, то у энцев – с левой. Впрочем, большинство современных энцев в последнее время перешли к оседлости и живут в сборных домах.

Как одеваются энцы

Зимой энцы носят парки, похожие на нганасанские. Они состоят из двух частей. Верхняя – глухого покроя до колен, с капюшоном, мехом наружу. Нижняя – мехом внутрь, ниже колен. Подол украшала опушка из белого собачьего меха. Также в холодное время года надевался сокуй с султаном на капюшоне, который изготавливался из хвоста оленя – этим энцы и нганасане отличаются от ненцев. Еще две отличительный особенности – у энцев не было наружных поясов и использовалась цилиндрическая обувь без подъема.

Женская одежда мало отличалась по покрою, но была распашной, не имела капюшона, носилась без наружного пояса. Еще среди предметов женского гардероба примечательны нательный комбинезон без рукавов и более короткая обувь, которая заправлялась под штанины комбинезона, а также белые капорообразные шапки с опушкой из черного собачьего меха.

РИА "ФедералПресс"

В качестве летней одежды нередко использовалась старая зимняя, откуда удалялся мех.

Уже в XIX веке лесные энцы во многом заимствовали ненецкую одежду, а к концу прошлого века то же произошло и с северными энцами.

Чем питались энцы

Традиционная пища – это в первую очередь мороженая, свежая, вареная рыба и оленье мясо, а также рыбные и мясные супы с крупами. Рыбу использовали для приготовления юколы и рыбной муки. Из растительной пищи употреблялись дикий лук, некоторые коренья и ягоды. Из покупной ржаной муки готовили тонкие лепешки и ели их, обмакивая в рыбий жир. Раньше энцы пили настой из листьев брусники, сегодня же главный для них напиток – чай.

Культура энцев

Существует энецкий фольклор, включающий мифы, исторические предания, сказки о животных, повествования о шаманах, бытовые рассказы, загадки. Музыкальные инструменты этого народа – музыкальный лук, смычковая двухструнная лютня, шаманский бубен, разнообразные свистки и пищалки. Развиты художественная аппликация по меху и сукну, резьба по кости.

В христианство были обращены официально только лесные энцы. Большинство по-прежнему придерживаются традиционных верований. Например, это культы явлений природы, местных духов-хозяев. Им приносились жертвы – оленье мясо, деньги, кусочки сукна; их изображения помещались в особых местах в лесу, на сопках.

Было развито шаманство. Шаман принимал участие в важных для людей обрядах, например в погребальных. Умершего, облаченного в специальную одежду, зашивали в оленьи шкуры, отвозили в тундру и оставляли на нартах, соорудив над ним маленький шалаш. Возле захоронения забивали оленя и оставляли имущество покойного в поломанном виде.

«Массовое кочевание осталось в прошлом»

Как создавался букварь энцев, удается ли им сохранять традиционный уклад и в чем заключается поддержка со стороны государства, в интервью «ФедералПресс» рассказала ведущий методист по энецкой культуре Таймырского Дома народного творчества, обладатель медали «За верность Северу» Зоя Болина.

Первый и на данный момент единственный букварь энцев вышел в 2019 году. Расскажите, как происходила подготовка этого издания.

— Созданием букваря занималась Болина Дарья Спиридоновна. Я знаю, что разработка велась очень долго. И, конечно, с выпуском мы опоздали. Если бы удалось заняться этим вопросом раньше, когда было еще много людей, хорошо знающих язык, все могло сложиться по-другому. Конечно, хорошо, что такой букварь у нас все же вышел, но с самого начала он вызывал много разногласий. Вопросы вызывало даже само название: «Энчу букварь». На энецком языке «энчу» означает «люди», и получается, что «людей букварь». Энцы же себя называют «онай энчу», поэтому мы просили, чтобы издание называлось «онай энчу букварь», что значит «букварь энецкого народа». Но к нашему предложению не прислушались, и поэтому он называется «энчу букварь». По содержанию было также много различных несогласий, но он вышел так, как задумал автор.

Удается ли энцам сегодня сохранять традиционный уклад жизни? И какие достижения современного мира все же входят в повседневность представителей народа?

— Еще в ХХ веке у нас было коллективное кочевание по тундре. Сейчас кочуют всего две семьи – братья Сергей и Спиридон Болины в районе Потапово и Силкин Роман Деголевич со своей семьей в районе Тухард. Чумы остались прежними – они складываются из шестов и накрываются нюками из оленьих шкур, также эти шкуры используются как постель – больше их ничем заменить нельзя, потому что другого такого теплого и практичного материала еще не придумали. Но технические новинки входят в обиход. Еще в прошлом веке появились радиоприемники, теперь же у многих есть сотовые телефоны, компьютеры, дизельные генераторы, снегоходы.

РИА "ФедералПресс"

Чувствуете ли вы поддержку со стороны государства и крупных компаний?

— Помимо традиционных форм поддержки, таких как пособия многодетным семьям, есть такая помощь, сложившаяся еще с советских времен: власти организуют вертолеты, по осени собирают детей со стойбищ и содержат их на полном государственном обеспечении, пока взрослые занимаются выпасом оленей. Что касается работающих здесь крупных компаний, то взаимодействуют они в основном с органами власти, а не с оленеводами, так что оценить их вклад мне трудно.

Связывает ли энецкая молодежь свое будущее с традиционным образом жизни?