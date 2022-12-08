Девушка узнала правду об отце из сообщения незнакомца

Пользовательница с ником @laneiscool14 поделилась историей, как она узнала, кто ее настоящий отец, благодаря сообщению от незнакомца. На ролик с ее рассказом, опубликованный в TikTok неделю назад, обратило внимание издание Daily Dot в минувший вторник, 6 декабря.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам девушки, около года назад она получила сообщение с неожиданным содержанием. В нем незнакомец попросил ее пройти ДНК-тест, чтобы узнать правду о своих родственниках.

«Я подумала, что это ложь, позвонила по FaceTime подруге и рассказала ей обо всем. Она сказала: "Клянусь, интуиция мне подсказывает, что это правда. Ты должна ответить". И я ответила и вскоре получила следующее сообщение», — вспомнила юзерша.

Незнакомец продолжил настаивать на том, чтобы девушка прошла ДНК-тест, но на ее вопросы, кто он такой и что ему известно, собеседник не отвечал. Тогда авторша видео позвонила матери и рассказала ей о случившемся. В итоге мать созналась, что мужчина, которого девушка всю жизнь считала своим отцом, на самом деле не является им. Как оказалось, у ее матери была интрижка с парнем младше нее на десять лет. После этого женщина забеременела, но решила скрыть это от настоящего отца ребенка.

В итоге девушка прошла ДНК-тест и узнала, кто ее настоящий отец, и связалась с ним.

«Он ответил мне, что, когда мне было два года, моя мама отправила ему рождественскую открытку с моим именем, и с тех пор он периодически вбивал мое имя в поисковик. Он следил за моими соцсетями всю мою жизнь. Он наблюдал со стороны за тем, как я встречаюсь с парнем, выхожу замуж, рожаю детей, за всем, но при этом он не имел возможности общаться со мной», — добавила девушка.