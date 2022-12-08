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33 минуты назад

Лана Дель Рей анонсировала новый альбом

Газета.Ru

Певица Лана Дель Рей анонсировала выход нового студийного альбома под названием "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd". Об этом пишет NME.

Лана Дель Рей анонсировала новый альбом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пластинка станет девятой для исполнительницы.

Лана Дель Рей выпустит новый альбом 10 марта 2023 года. В скором времени она также пообещала выпустить сингл, который станет частью пластинки.

Предыдущий альбом певицы "Blue Banisters" был выпущен в октябре прошлого года.

В песнях из "Blue Bannisters" она вспоминает карантин в Лос-Анджелесе, вызванный пандемией COVID-19, и протесты в поддержку движения "Black lives matter!".

Люди,Лана Дель Рей,
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