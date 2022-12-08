Лана Дель Рей анонсировала новый альбом

Певица Лана Дель Рей анонсировала выход нового студийного альбома под названием "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd". Об этом пишет NME.

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Пластинка станет девятой для исполнительницы.

Лана Дель Рей выпустит новый альбом 10 марта 2023 года. В скором времени она также пообещала выпустить сингл, который станет частью пластинки.

Предыдущий альбом певицы "Blue Banisters" был выпущен в октябре прошлого года.