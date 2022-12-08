Cоставлен рейтинг богатейших в мире семей

Семья президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна признана богатейшей в мире. Об этом сообщила в четверг газета The Times.

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Отмечается, что основу ее богатства составляют доходы от торговли энергоресурсами, а также грамотная инвестиционная политика, в том числе вкладывание средств в различные компании и рынки недвижимости. По данным агентства Bloomberg, состояние Аль Нахайянов оценивается примерно в $300 млрд.

Семье из Абу-Даби принадлежит компания Royal Group, в которой работают более 27 тыс. человек, задействованных в различных сферах - от финансов до робототехники. Семейству принадлежат доли в английском футбольном клубе "Манчестер Сити", компании Илона Маска SpaceX и модном доме певицы Рианны Savage x Fenty.