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2 часа назад

Cоставлен рейтинг богатейших в мире семей

ТАСС

Семья президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна признана богатейшей в мире. Об этом сообщила в четверг газета The Times.

Cоставлен рейтинг богатейших в мире семей
Фото: unsplashunsplash

Отмечается, что основу ее богатства составляют доходы от торговли энергоресурсами, а также грамотная инвестиционная политика, в том числе вкладывание средств в различные компании и рынки недвижимости. По данным агентства Bloomberg, состояние Аль Нахайянов оценивается примерно в $300 млрд.

Семье из Абу-Даби принадлежит компания Royal Group, в которой работают более 27 тыс. человек, задействованных в различных сферах - от финансов до робототехники. Семейству принадлежат доли в английском футбольном клубе "Манчестер Сити", компании Илона Маска SpaceX и модном доме певицы Рианны Savage x Fenty.

На второй строчке рейтинга расположилась американская семья Уолтон, владельцы сети магазинов Walmart, чье состояние оценивается в $224,5 млрд. В пятерку также вошли семья Марс ($160 млрд), основатели одноименной кондитерской компании, семья Кох ($128,8 млрд), управляющая промышленным конгломератом Koch Industries, и королевская семья Саудовской Аравии ($105 млрд).

Люди,Wal-Mart Stores,SpaceX,
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