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47 минут назад

Mirror: бывшая подруга Меган Маркл жалеет, что познакомила ее с принцем Гарри

Газета.Ruиещё 1

Бывшая подруга принца Гарри и Меган Маркл Лиззи Канди призналась, что "сожалеет о том, что познакомила пару" в 2016 году. Об этом сообщает Mirror.

Бывшая подруга Маркл жалеет, что познакомила ее с принцем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

54-летняя британская телеведущая Лиззи Канди заявила, что с ужасом наблюдает за тем, как герцоги Сассекские наносят очередной удар по королевской семье, имея в виду новый документальный сериал "Меган и Гарри" для Netflix.

"Лучше бы я никогда не знакомила Гарри с Меган. Это все моя вина! Мне жаль, Камиллу. Мне жаль всех!" — заявила Лиззи во время интервью на рождественском обеде в TRIC.

По мнению Лиззи Канди, Меган и Гарри почувствовали себя увереннее после смерти 96-летней Елизаветы II, а выход их документального фильма она назвала очередным "камнем в огород" британской монархии.

"Они могли показать свой фильм, пока королева была жива. Я чувствую, что они просто пытаются разрушить ее удивительную 70-летнюю работу. Перестаньте уже ныть и обретите свою собственную личность", - обратилась к Сассексам телеведущая.

Лиззи Канди и Меган Маркл были близкими подругами с 2013 года. В 2016 году телеведущая представила Маркл принцу Гарри, после чего у пары завязался бурный роман.

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