Бывшая подруга Маркл жалеет, что познакомила ее с принцем

Бывшая подруга принца Гарри и Меган Маркл Лиззи Канди призналась, что "сожалеет о том, что познакомила пару" в 2016 году. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

54-летняя британская телеведущая Лиззи Канди заявила, что с ужасом наблюдает за тем, как герцоги Сассекские наносят очередной удар по королевской семье, имея в виду новый документальный сериал "Меган и Гарри" для Netflix.

"Лучше бы я никогда не знакомила Гарри с Меган. Это все моя вина! Мне жаль, Камиллу. Мне жаль всех!" — заявила Лиззи во время интервью на рождественском обеде в TRIC.

По мнению Лиззи Канди, Меган и Гарри почувствовали себя увереннее после смерти 96-летней Елизаветы II, а выход их документального фильма она назвала очередным "камнем в огород" британской монархии.

"Они могли показать свой фильм, пока королева была жива. Я чувствую, что они просто пытаются разрушить ее удивительную 70-летнюю работу. Перестаньте уже ныть и обретите свою собственную личность", - обратилась к Сассексам телеведущая.