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2 часа назад

Меган Маркл раскрыла тайные подробности подготовки к помолвке с принцем Гарри

Lenta.ruиещё 3

В третьем эпизоде документального сериала Harry & Meghan, премьера которого состоялась 8 декабря на видеосервисе Netflix, супруга принца Гарри Меган Маркл раскрыла тайные подробности об их помолвке в 2017 году.

Маркл раскрыла подробности подготовки к помолвке с принцем Гарри
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что все события вокруг помолвки были срежиссированы членами королевской семьи и придворными, сравнив это с реалити-шоу. По словам Маркл, ее и принца Гарри готовили к мероприятию, четко давая понять, чего не следует делать и говорить.

В эпизоде показываются кадры 2017 года, на которых Кейт Миддлтон и будущая королева-консорт Камилла рассказали, как рады помолвке Меган Маркл и принца Гарри, а они сами назвали принца Уильяма и Кейт Миддлтон «чудесными и отзывчивыми».После этого снова идет интервью герцога и герцогини Сассекских 2022 года. Они говорят, пока у них был статус старших членов королевской семьи, им «не позволяли рассказать свою историю».

Премьера первых трех эпизодов сериала Netflix Harry & Meghan, который задолго до выхода начали называть скандальным, состоялась 8 декабря. В трейлере картины, выпущенном 5 декабря эксперты по королевской семье рассказали о «войне против Меган Маркл», которая была развязана после ее свадьбы с принцем Гарри.

Люди,Кейт Миддлтон,Netflix,
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