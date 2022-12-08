Меган Маркл и принц Гарри жили в палатке после первого знакомства

Меган Маркл и принц Гарри два раза встретились в реальной жизни и поехали в Ботсвану, где пять дней прожили в палатке. Об этом пишет People.

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В четверг, 8 декабря, на Netflix состоялась премьера шестисерийного документального фильма "Гарри и Меган". В первом эпизоде пара рассказала о том, как они поехали в Ботсвану сразу после первого знакомства.

"Я был поражен тем, что она сказала "да". Эта женщина, с которой я встречался всего два раза, приезжает в Ботсвану, и мы будем жить в палатке пять дней!" - сказал принц Гарри.

Меган Маркл призналась, что ей сначала было крайне неловко общаться с Гарри, но из-за отсутствия папарацци и внимания общественности они "могли просто быть полностью самими собой".

"Мы должны были узнать друг друга до того, как весь остальной мир, до того, как средства массовой информации, ну, вы понимаете, присоединились к этому", - добавил принц Гарри.

По мнению герцогини Сассекской, Ботсвана - идеальная страна для выполнения этой задачи.

"Там не было связи, зеркал, ванной комнаты. И не было никаких "как я выгляжу". К счастью, мы действительно понравились друг другу", - поделилась Меган Маркл.