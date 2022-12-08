Принц Гарри рассказал о быстром взрослении на войне

В третьем эпизоде сериала Harry & Meghan, премьера которого состоялась 8 декабря, герцог Сассекский принц Гарри рассказал о том, как на него повлияла служба в армии.
Принц Гарри заявил, что 10 лет, проведенных в рядах британской армии, дали ему опыт, которого нет ни одного из других членов королевской семьи.
«Две командировки в Афганистан, пилотирование вертолета "Апач" — в такой обстановке взросление происходит быстро. Господи, я дважды на войне был», — сказал сын Карла III.
Он добавил, что многие встреченные во время службы люди стали его друзьями на всю жизнь и второй семьей.
Принц Гарри служил в армии с 2005-го по 2015 год и вышел в отставку в звании майора. Он принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана в 2008 и 2012 годах.