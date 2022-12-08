Принц Гарри рассказал о быстром взрослении на войне

В третьем эпизоде сериала Harry & Meghan, премьера которого состоялась 8 декабря, герцог Сассекский принц Гарри рассказал о том, как на него повлияла служба в армии.

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Принц Гарри заявил, что 10 лет, проведенных в рядах британской армии, дали ему опыт, которого нет ни одного из других членов королевской семьи.

«Две командировки в Афганистан, пилотирование вертолета "Апач" — в такой обстановке взросление происходит быстро. Господи, я дважды на войне был», — сказал сын Карла III.

Он добавил, что многие встреченные во время службы люди стали его друзьями на всю жизнь и второй семьей.