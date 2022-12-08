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2 часа назад

Джордж Мартин рассказал о ходе работы над продолжением "Песни льда и пламени"

Газета.Ru

Писатель Джордж Р. Р. Мартин во время вечернего шоу комика Стивена Кольбера рассказал о ходе работы над "Ветром зимы" — продолжением его книжного фэнтези-цикла "Песнь льда и пламени".

Мартин рассказал о работе над продолжением "Песни льда и пламени"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Мартина, он уже написал около 1100-1200 страниц произведения, а дописать ему осталось около 400-500 страниц.

Другой участник шоу, писатель Джеймс Паттерсон, за год написавший 22 книги, предложил Мартину разбить "Ветра зимы" на три части, которые можно было бы выпускать каждый год, дописав последнюю часть как раз после выхода второй.

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