Меган Маркл хотела уйти с первого свидания с принцем Гарри

Принц Гарри опоздал на первое свидание с Меган Маркл, и она едва не ушла, не дожидаясь его. Об этом рассказывается в документальном сериале «Гарри и Меган», вышедшем на видеосервисе Netflix.

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Гарри и Меган познакомились в соцсети, обменялись телефонными номерами и много общались, но встретились лишь спустя несколько недель, когда Меган прилетела в Лондон. По ее словам, она приехала в ресторан в назначенное время, а Гарри долго не появлялся.

«Он только слал сообщения. "Застрял в пробке, ужасно извиняюсь". Тогда я его не знала и думала: "Так, значит? Все понятно. Так дело не пойдет. Я не собираюсь тут сидеть и ждать..."» — вспоминает она.

Из-за опоздания Меган Маркл решила, что принц Гарри слишком высокого мнения о себе. «Меня такое совершенно не интересует», — объясняет она. Гарри тем временем действительно очень торопился и переживал.

«И потом я вхожу, весь красный, потный…» — рассказывает он. «Очень потный…» — добавляет Меган.

Остаток свидания, по их словам, прошел без проблем.

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях американской артистки с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы. Ожидается, что вторая часть «Гарри и Меган» выйдет через неделю.

Создательница сериала — американская документалистка Лиз Гарбус, дважды номинировавшаяся на «Оскар». По сведениям Daily Mail, за участие в съемках Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей).