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30 минут назад

Российская косплеерша повторила готический образ Уэнсдэй Аддамс

Газета.Ruиещё 2

Модель сделала стильный косплей на готический образ Уэнсдей Аддамс из сериала Netflix "Уэнсдэй".

Косплеерша повторила готический образ Уэнсдэй Аддамс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Российская косплей-модель Оксана Мельник в своих соцсетях поделилась снимком в образе главной героини из сериала Тима Бертона.

Девушка примерила готический наряд черного цвета, а также повторила прическу Уэнсдэй Аддамс с длинными косами и дополнила свой образ бутылочкой с ядом и ножом.

Позже Оксана также выложила на своей странице видео, на котором она в образе Уэнсдэй Аддамс копирует ее завирусившийся в сети танец из сериала Бертона.

Люди,Тим Бертон,
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