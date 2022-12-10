Косплеерша повторила готический образ Уэнсдэй Аддамс

Модель сделала стильный косплей на готический образ Уэнсдей Аддамс из сериала Netflix "Уэнсдэй".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Российская косплей-модель Оксана Мельник в своих соцсетях поделилась снимком в образе главной героини из сериала Тима Бертона.

Девушка примерила готический наряд черного цвета, а также повторила прическу Уэнсдэй Аддамс с длинными косами и дополнила свой образ бутылочкой с ядом и ножом.