Косплеерша повторила готический образ Уэнсдэй Аддамс

Модель сделала стильный косплей на готический образ Уэнсдей Аддамс из сериала Netflix "Уэнсдэй".
Российская косплей-модель Оксана Мельник в своих соцсетях поделилась снимком в образе главной героини из сериала Тима Бертона.
Девушка примерила готический наряд черного цвета, а также повторила прическу Уэнсдэй Аддамс с длинными косами и дополнила свой образ бутылочкой с ядом и ножом.
Позже Оксана также выложила на своей странице видео, на котором она в образе Уэнсдэй Аддамс копирует ее завирусившийся в сети танец из сериала Бертона.