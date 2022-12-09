Депутат Государственной Думы и участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман раскрыл количество карманов на своем жилете. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

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В беседе с журналистами политик рассказал, что на данной вещи расположены 28 карманов. При полной загрузке она весит более семи килограммов.

«Но сейчас я ношу его [жилет] гораздо реже, чем раньше: после избрания в Государственную Думу свободного времени стало существенно меньше», — отметил он.