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2 часа назад

Вассерман раскрыл количество карманов на своем жилете

Lenta.ru

Депутат Государственной Думы и участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман раскрыл количество карманов на своем жилете. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Вассерман раскрыл количество карманов на своем жилете
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В беседе с журналистами политик рассказал, что на данной вещи расположены 28 карманов. При полной загрузке она весит более семи килограммов.

«Но сейчас я ношу его [жилет] гораздо реже, чем раньше: после избрания в Государственную Думу свободного времени стало существенно меньше», — отметил он.

По словам Вассермана, брюки, куртки и жилеты изготавливает фирма по пошиву спецодежды. Цена жилета на сайте компании составляет пять тысяч рублей, утверждает он.

Люди,Анатолий Вассерман,Госдума,
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