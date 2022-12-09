Чем прославилась женщина-ученый Зинаида Ермольева

Зинаида Ермольева была и остается одной из самых уникальных фигур советской истории. Именно Ермольева считается создательницей отечественных антибиотиков, спасших без преувеличения тысячи жизней. Несмотря на то, что оба мужа микробиолога были репрессированы, ей удалось сохранить хорошие отношения со Сталиным, который в неофициальной обстановке называл Ермольеву «сестренкой».

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Отважная женщина-микробиолог

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Исследовательской деятельностью Зинаида Ермольева начала заниматься еще будучи студенткой второго курса медицинского факультета Донского университета. Как пишет Юлия Андреева в своей книге «Откуда приходят герои любимых книг», Ермольева посещала лекции таких известных микробиологов как Павел Здродовский и Владимир Барыкин. Благодаря последнему Зинаида увлеклась изучением холерных и холероподобных вибрионов. Она была так предана своему делу, что не побоялась выпить раствор, содержавший 1,5 миллионов вибрионов. Ермольева перенесла тяжелую форму заболевания, но результаты этого эксперимента внесли огромный вклад в отечественную науку.

Барыкин, который, безусловно, видел в Ермольевой огромный потенциал, уговорил свою бывшую студентку переехать из Ростова-на-Дону в Москву. Уже через 4 года после окончания вуза молодая ученая стала руководителем отдела биохимии микробов Биохимического института при Наркомздраве РСФСР. Однако Зинаида Ермольева не собиралась отсиживаться в уютном кабинете. Как пишет Новомир Лысогоров в своей книге «Когда отступает фантастика», в 1938 году, когда в приграничных районах Афганистана вспыхнула эпидемия холеры, Ермольева сразу же отправилась туда. Именно в Афганистане впервые с успехом был применен предложенный ею холерный бактериофаг.

Заслуги во время войны

Зинаида Ермольева вела активную работу по борьбе с различными заболеваниями и во время Великой Отечественной войны. По словам Евгения Харламова и других авторов книги «Долг врача и гражданина», несколько месяцев 1942 года Ермольева провела в Сталинграде. Главной целью микробиолога стало предупреждение распространения холеры среди жителей города. По инициативе Ермольевой была создана подземная лаборатория, которая занималась производством холерного бактериофага. Благодаря Ермольевой и ее коллегам эпидемию удалось остановить, а тысячи жизней были спасены.

В том же 1942 году, как утверждают авторы издания «Величайшие изобретения и открытия всех времен и народов», Т. Б. Ивашкова и другие, Зинаида Ермольева открыла советский пенициллин — крустозин, а затем и настояла на его производстве, тем самым оградив от смерти тысячи своих соотечественников. Неудивительно, что через несколько месяцев Ермольева была удостоена Сталинской премии. Впрочем, все деньги ученая передала на строительство самолета-истребителя, который был назван в ее честь. Вообще с вождем, чье имя носила упомянутая премия, у Зинаиды Ермольевой сложились особенные отношения.

Отношения со Сталиным

Так, если верить Леониду Рудницкому, автору книги «Плесень – лекарство или яд?», Зинаида Ермольева, тогда уже глава Всесоюзного института экспериментальной медицины, лично просила Сталина разрешить ей начать работу над созданием пенициллина. Несмотря на тяжелое военное время, средства на исследования были выделены. По мнению Рудницкого, Сталин якобы так отблагодарил Ермольеву за спасенный от холеры Сталинград. На самом деле вождь вообще достаточно тепло относился в Ермольевой и в неофициальной обстановке даже называл ее «сестренкой». Борис Сопельняк, автор издания «Восхождение», утверждает, что такое «прозвище» было обусловлено тем, что Ермольева, как и Сталин, носила отчество Виссарионовна.