За что на самом деле посадили певца Сергея Захарова

В начале семидесятых годов прошлого века на советской эстраде загорелась новая, яркая звезда – Сергей Захаров. Певец с красивым бархатным баритоном, черными кудрями и обаятельной белозубой улыбкой был кумиром тысяч советских меломанов. Успех, поклонницы – все оборвалось в один, далеко не прекрасный день 1977-го года. Драка, уголовное дело, суд, тюрьма. И годы забвения. Что же произошло?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Петь Сергей начал еще в детстве. Когда ему было 5 лет, он увидел фильм «Принцесса цирка» с Георгом Отсом. Этот исполнитель стал кумиром Сергея, а партия мистера Икс – одним из самых любимых номеров на всю оставшуюся жизнь. Серьезно петь начал в период службы в армии. Такой талант просто не мог пройти мимо начальства, и Сергей был ротным запевалой и активным участником армейской самодеятельности.

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Затем – училище имени Гнесиных, работа в разных коллективах, в том числе, и в ресторанном ансамбле. Не окончив «гнесинки», Сергей переводится в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова и поступает на работу в Ленинградский мюзик-холл. Это был 1973 год.

В 1974 году Сергей Захаров стал победителем международного конкурса «Золотой Орфей» (Болгария), затем взял первое место конкурса «Сопот-1974» (Польша). В том же году его впервые показали по центральному телевидению в программе «Артлото». И вот уже вся страна говорит о молодом красавце с дивным баритоном.

Огромными тиражами начали выходить пластинки, без Сергея Захарова не обходился ни один телевизионный эстрадный концерт. В 1975 году Леонид Квинихидзе пригласил его на главную роль в музыкальную комедию «Небесные ласточки». Партнером молодого исполнителя были такие звезды, как Людмила Гурченко, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт.

Однажды в 1977 году перед концертом в мюзик-холле к Сергею пришли его друзья с просьбой провести их в зал. Сергей зашел к администратору Кудряшову за «проходками» -- пропусками, которые дают право бесплатного посещения концерта. Дело обычное, возможностью провести в зал своих друзей и знакомых постоянно пользуются все артисты. Однако, на сей раз что-то пошло не так. Администратор ответил Захарову грубым отказом. Разгорелась сначала сора, а затем – и драка. Пропуска на концерт Сергей все же добыл и провел друзей на концерт. Казалось бы, на том дело и кончилось. Однако, когда после концерта Захаров с друзьями сидел в буфете, туда же заявился Кудряшов с группой своих приятелей. На сей раз драка была не «один – на один», а «стенка – на стенку».

Спустя неделю Сергея повесткой вызвали в милицию. Там он узнал, что Кудряшов с «тяжелыми телесными» лежит в больнице.

Следствие длилось почти полгода. Все это время Сергей Захаров сидел в «Крестах».

Эта история сильно обросла мифами и слухами, и сейчас, спустя 40 лет, не так-то просто отделить правду от вымыслов. Ситуация, в целом, понятная – драка, которая завершилась госпитализацией одного из участников, дело действительно, подсудное. Но все же.

Почему такая, в общем, обычная история – бытовая потасовка, расследовалась так долго? И не стоит думать, что администратор Кудряшов был каким-нибудь хлипким очкариком, которому молодой и сильный Захаров навалял без труда. Кудряшов имел разряд по боксу, так что, кто кому навалял сильнее – еще вопрос. И очень уж много шума поднялось после этой, довольно рядовой истории. И едкие статьи в газетах, как, например, публикация в «Вечернем Ленинграде» «Баритон разбушевался», и дружное осуждение Захарова, и, наконец, полное исчезновение этого имени из афиш и программок. Даже ни в чем не повинные «Небесные ласточки» оказались на какое-то время под запретом.

Обыватели толковали, что Захаров, напившись, избил тихого старичка-гардеробщика, что, совсем не соответствует истине.

Другие глядели глубже, усматривая причиной этой истории ревность первого секретаря Ленинградского обкома партии Романова к Захарову из-за красавицы Людмилы Сенчиной. И ничего, что у Захарова никогда не было романа с Сенчиной. Неважно даже, что и сам первый секретарь обкома-то вряд ли был близко знаком с очаровательной певицей. Публика сочла эту версию настолько убедительной, что она жива до сих пор.

Скорее всего, дело в том, что руководство на примере Захарова решило преподать наглядный урок борьбы со «звездной болезнью».

Захаров был осужден по статье «Прерывание служебной деятельности должностного лица», статья 109 часть 2 УК РСФСР. Даже не за причинение тяжких телесных повреждений.

Сергею дали один год «химии». Пять месяцев перед тем он отсидел в «Крестах». Сам Сергей Захаров впоследствии говорил, что не очень переживал о случившемся. Тюрьма и тюрьма.

Впрочем, сидел он, если можно так сказать, вполне комфортно. В одной камере с ним были интеллигентные люди – врач, который сделал незаконный аборт, и строитель, сбывавший «налево» стройматериалы». Уголовников рядом с ними не было.

Когда Сергей работал на стройке, из окрестных сел к ним приезжали целые экскурсии: учителя показывали детям живую знаменитость, и еще раз напоминали о том, что вести себя надо правильно, а то от наказания не спасет и слава.[С-BLOCK]