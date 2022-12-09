100-летняя любительница кулинарии поделилась секретом долголетия

Тейлор родилась в штате Флорида, переехала в Нью-Йорк в юном возрасте и много лет работала в юридической компании. Женщина увлекается модой, танцами, но больше всего любит готовить. Среди жителей города Элмайра Тейлор известна как отличный повар.

«Кто-то пустил слух, что если вы придете ко мне домой, то никогда не уйдете голодными», — рассказывает она.

У женщины есть два сына, старшему из которых больше восьмидесяти лет. У нее также имеются внуки и правнуки, точное число которых она не помнит, объясняя это тем, что их слишком много. Любительница кулинарии назвала нравственность секретом своего долголетия.